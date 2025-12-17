Ar Condicionado LG Teto Inverter 36.000 BTU/h 220V AV-W36GM1P1

Todas as especificações
CLASSIFICAÇÃO
Chassi
VM1
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (BTU/h)
30000
Nominal (kW)
8.792
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Nominal (BTU/h)
34000
Nominal (kW)
9.965
VENTILADOR INTERNO
Fluxo de Ar (Mín ~ Máx) (m³/min)
16~20
Fluxo de Ar (SA/A/M/B) (m³/min)
- / 20.0 / 18.0 / 16.0
Quantidade (EA)
1
Tipo
CFF
MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA
Saída (Nº)
1
Saída (W)
85.9
Tipo
BLDC
TROCADOR DE CALOR
Área de Face (m²)
0.31
Nº
1
Linhas x Colunas x FPI
3 x 18 x 18
Tipo de Serpentina
Louver
PESO
Líquido (kg)
28.4
Embalagem (kg)
34.3
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
Fusível
O
Protetor de Sobrecarga do Motor do Ventilador
Thermal Protector for Fan Motor
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)
Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 47 / 45 / 42
Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 47 / 45 / 42
REFRIGERANTE
Tipo
R410A
EXTERIOR
Cor
Morning Fog
RAL (Clássico)
RAL 9001
DRENO (DRENAGEM NATURAL)
D.E./D.I. (mm(pol))
21.5 / 16.0
CABO DE CONEXÃO
Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)
0.75 x 4
DIMENSÕES
Líquido (W x H x D) (mm)
1200 x 235 x 690
Embalagem (L x A x P) (mm)
1315 x 317 x 768
SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO
Tipo de Conexão (Gás)
Flare
Tipo de Conexão (Líquido)
Flare
Gás (mm(pol))
Φ15.88 (5/8)
Líquido (mm(pol))
Φ9.52 (3/8)
PADRÃO DE MEDIÇÃO (NÍVEL DE PRESSÃO)
Padrão de Medição (Nível de Pressão)
ISO 3745
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
60 Hz 220 V~
Faixa llimite de Tensão (Caso 1) (V)
198~242
CAACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Motor do Ventilador da Evaporadora_Amperagem em Carga Plena (FLA) (A)
0.5
TAXA DE DESUMIDIFICAÇÃO
Taxa de Desumidificação (l/h))
3.8
FILTRO DE AR
Tipo
Long Life