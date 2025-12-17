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Ar Comercial LG Split Teto 53.000 BTU/h

Ar Comercial LG Split Teto 53.000 BTU/h

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Ar Comercial LG Split Teto 53.000 BTU/h

TV-C53BLLA5
LG Ar Comercial LG Split Teto 53.000 BTU/h, TV-C53BLLA5
LG Ar Comercial LG Split Teto 53.000 BTU/h, TV-C53BLLA5

Principais recursos

  • Aparelho com carga de refrigerante para até 7,5 metros de linha
  • Split Teto LG, 53.000 BTU/h, Frio, 220V/3
  • Unidade externa com descarga horizontal e mais compacta
  • Permite linhas longas e com grande elevação
  • Proteção anticorrosão na unidade externa
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Todas as especificações

CAPACIDADE

  • Ciclo

    Frio

  • Capacidade de Refrigeração [BTU/h]

    53000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  • Tensão, Frequência, Fases [V, Hz, ph]

    220/60/3

  • Potência em Refrigeração [W]

    5950

  • Corrente em Refrigeração [A]

    17.5

  • Consumo Mensal de Energia (com base no ciclo normatizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês) [kWh/Mês]

    125

  • EER [W/W]

    2.61

  • Classificação Energética

    D

  • Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min]

    37

  • Nível de Ruido Unidade Interna (alta/média/baixa/mínima) [dB(A)]

    56 / 54 / 52

  • Nivel de Ruido Unidade Externa (máxima) [dB(A)]

    62

  • Desumidificação [l/h]

    5.8

  • Faixa de Temperatura Externa para Refrigeração [°C]

    21 ~ 48

CARACTERÍSTICAS

  • Tecnologia (tipo)

    Convencional

  • Acabamento

    Branco

  • Proteção Anticorrosão

    Sim

  • Jet Cool (resfriamento rápido)

    Sim

  • Modo Sleep (até 7 horas)

    Sim

  • Timer (até 24 horas)

    Sim

  • Modo Soft Dry (suavemente seco)

    Sim

  • Tecnologia CHAOS (brisa natural)

    Sim

  • Deflexão de ar acima e abaixo

    Automático

  • Deflexão de ar direita e esquerda

    Manual

  • Controle remoto

    Sim

  • Gás Refrigerante

    R-22

DIMENSÕES

  • Dimensões Unidade Interna (L*A*P) (mm)

    1750 x 220 x 650

  • Dimensões Unidade Externa (L*A*P) (mm)

    900 x 1165 x 370

  • Peso Líquido Unidade Interna (kg)

    45

  • Peso Líquido Unidade Externa (kg)

    95

  • Embalagem Unidade Interna (L*A*P) (mm)

    1852 x 316 x 747

  • Embalagem Unidade Externa (L*A*P) (mm)

    1060 x 1220 x 461

  • Peso Bruto Unidade Interna (kg)

    50

  • Peso Bruto Unidade Externa (kg)

    105

  • Diâmetro da Tubulação (linha de líquido) [mm (pol)]

    9.52 (3/8)

  • Diâmetro da Tubulação (linha de gás) [mm (pol)]

    19.05 (3/4)

  • Comprimento maximo da linha [m]

    30

  • Desnível maximo [m]

    20

  • Código de Barras (unidade interna)

    8806084384546

  • Código de Barras (unidade externa)

    8806084384553

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.