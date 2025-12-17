Ar Condicionado LG Teto Inverter 60.000 BTU/h 220V AV-W60GM2P1
Principais recursos
- Quente e Frio
- Nova serpentina Black Fin
- Classificação Energética A
Todas as especificações
UNIDADE EXTERNA
Alimentação (V, Φ, Hz)
220, 1, 60
Resfriamento - Mín - Máx (kW)
6.00~16.70
Resfriamento - Mín - Máx (Btu/h)
20,500~57,000
Aquecimento - Mín - Máx (kW)
6.80~18.20
Aquecimento - Mín - Máx (Btu/h)
23,200~62,100
Potência - Nominal (kW)
4.95
Corrente - Nominal (A)
22.50
Corrente - EER (W/W)
3.08
Eficiência - COP (W/W)
3.04
Eficiência - SEER (Wh/Wh)
6.12
Classificação Energética
A
Conexões da Tubulação - Líquido (mm (pol))
Φ9.52 (3/8)
Conexões da Tubulação - Gás (mm (pol))
Φ19.05 (3/4)
Ventilador - Fluxo de Ar (m³/min x No.)
60 x 2
Nível de Ruído (dB(A))
55
Dimensões - (L x A x P) (mm)
950 x 1,380 x 330
Peso (kg)
91.3
Embalagem - (L x A x P) (mm)
1462 x 1140 x 461
Embalagem - (L x A x P) (kg)
101.3
Distância Máxima das Tubulações - IDU - ODU (m)
50
Desnível Máximo - IDU - ODU (m)
30
Material da Serpentina
Cobre
Código de Barras
7893299925412
UNIDADE INTERNA
Ventilador - Fluxo de Ar (m³/min)
20.0~30.0
Nível Sonoro - (dB(A))
50
Dimensões - (L x A x P) (mm)
1.600 x 235 x 690
Peso (kg)
36.9
Embalagem - (L x A x P) (mm)
1715 x 317 x 768
Peso com Embalagem (kg)
45.5
Código de Barras
7893299925405