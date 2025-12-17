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Ar condicionado Multi Split Inverter 2 ambientes (2 X 1via 9.000BTUS) Quente/Frio WiFi integrado
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Principais recursos

  • Climatiza até 2 ambientes
  • Quente e Frio
  • Wi-fi Integrado
Economia de espaçoEconomia de espaço

Economia de espaço

Libere a área antes ocupada por pilhas de unidades externas. Com um sistema Multi Split, a instalação requer espaço mínimo, pois você só precisa de uma unidade externa para suportar várias unidades internas.
Design Slim

Design Slim & Compacto

A altura mais baixa do Cassete 1-via reduziu as restrições de instalação e torna a instalação mais flexível.

Controle Remoto via Aplicativo LG ThinQ™

Monitore e controle o consumo de energia para um consumo mais consciente. Verifique a temperatura na sua casa, mesmo quando estiver fora. O controle remoto via aplicativo funciona a qualquer hora e em qualquer lugar.

Controle Remoto via Aplicativo LG ThinQ™

*Dependendo do modelo do produto, pode ser necessária a aquisição de um modem wi-fi adicional para habilitar a função.

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Todas as especificações

UNIDADE EXTERNA A2UW18GFAC

  • Capacidade Máxima de Combinação (BTU/h)

    24000

  • Faixa de Resfriamento (BTU/h)

    4.200 - 18.400

  • Faixa de Aquecimento (BTU/h)

    5.040 - 19.400

  • Faixa de Potência no Resfriamento (kW)

    0,31 - 1,70

  • Faixa de Corrente no Resfriamento (A)

    1,1 - 7,9

  • Dimensões do Chassi - L x A x P (mm)

    770 × 545 × 288

  • Dimensões Externas - L x A x P (mm)

    863 x 545 x 341

  • Peso (kg)

    35.7

  • Pressão Sonora (dBA)

    48

  • Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)

    Ø 6,35 (1/4) × 2

  • Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)

    Ø 9,52 (3/8) × 2

  • Comprimento Máximo Total da Tubulação (m)

    30

  • Comprimento Padrão da Tubulação por Linha (m)

    7.5

  • Comprimento Máximo da Tubulação por Linha (m)

    20

  • Desnível Máximo entre Evap. - Cond. (m)

    15

  • Desnível Máximo entre Evaporadoras (m)

    7.5

  • Fluido Refrigerante

    R-410A

  • EAN

    7893299919190

UNIDADES INTERNAS AMNW09GTUC0

  • Capacidade de Refrigeração (BTU/h)

    9,000

  • Máxima Vazão de Ar Unidade Interna (m³/min)

    7,5 / 7,3 / 6,8

  • Pressão Sonora (dB(A))

    36 / 34 / 32

  • Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)

    Ø 6,35 (1/4)

  • Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)

    Ø 9,52 (3/8)

  • Peso (kg)

    11.7

  • Peso do Painel (kg)

    3.9

  • Medidas do Chassi L x A x P (mm)

    860 × 132 × 450

  • Medidas do Painel L x A x P (mm)

    1,160 × 34 × 500

  • Controle Remoto sem Fio

    Sim

  • Conexão Wi-fi

    Integrada

  • EAN

    7893299941399

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.