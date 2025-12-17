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Multi Split Inverter, 16.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V
Todas as especificações
CAPACIDADE
Capacidade de Refrigeração [BTU/h]
16000
Capacidade de Aquecimento [BTU/h]
18000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo
Bi-Split
Tensão (Volts)
220
Corrente de Partida (Resfriamento/Aquecimento)
5,8
Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø)
220/60/1
Potência de Refrigeração (W)
1260
Potência de Aquecimento (W)
1280
Corrente de Refrigeração (A)
5.8
Corrente de Aquecimento (A)
5.8
EER [W/W]
3.72
Vazão de Ar Unidade Externa (máxima) [m³/min]
28.2
Nivel de Ruido Unidade Externa (máxima) [dB(A)]
49
Nº de unidades internas
2
Faixa de Temperatura Externa para Refrigeração [°C]
-10 ~ 48
Faixa de Temperatura Externa para Aquecimento [°C]
-18 ~ 18
CARACTERÍSTICAS
Tecnologia (tipo)
Inverter
Gás Refrigerante
R-410A
DIMENSÕES
Dimensões Unidade Externa (L*A*P) (mm)
770 x 545 x 288
Comprimento máximo da Linha[m]
15
Diâmetro da Tubulação Linha líquido (pol/mm)
6,35
Diâmetro da Tubulação Linha de Gás (pol/mm)
9,52
Peso (kg)
37
Desnível maximo [m]
15