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Multi Split Inverter, 21.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V

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Multi Split Inverter, 21.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V

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LG Multi Split Inverter, 21.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V, A3UW21GFA2
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Principais recursos

  • DC Inverter
  • Vasta Gama de Combinação de Unidades
  • Economia de Energia
  • Controles Avançados
Mais
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Todas as especificações

CARACTERISTICAS

  • Função auto diagnóstico

    Sim

  • Partida suave

    Sim

  • Função Teste

    Sim

  • Operação Noturna

    Sim

  • Verificação de erro da fiação elétrica

    Sim

  • Controle de pico

    Sim

  • Modo de bloqueio

    Sim

UNIDADE EXTERNA

  • Capacidade-Resfriamento (Mín. Nom. - Máx.) (kW)

    1,06 - 6,15 - 7,33

  • Capacidade-Resfriamento (Mín. Nom. - Máx.) (Kcal/h)

    900 - 5.300 - 6.300

  • Capacidade-Resfriamento (Mín. Nom. - Máx.) (Btu/h)

    3.600 - 21.000 - 25.000

  • Capacidade-Aquecimento (Mín. Nom. - Máx.) (kW)

    1,17 - 7,03 - 7,77

  • Capacidade-Aquecimento (Mín. Nom. - Máx.) (Kcal/h)

    1.000 - 6.000 - 6.700

  • Capacidade-Aquecimento (Mín. Nom. - Máx.) (Btu/h)

    4.000 - 24.000 - 26.500

  • Potência-Resfriamento (Mín. Nom. - Máx.) (kW)

    0,26 - 1,55 - 2,17

  • COP/EER (Aquecimento/Resfriamento)

    4,21 / 3,97

  • SEER / SCOP (Wh/Wh)

    7,30 / 4,21

  • Corrente-Resfriamento (Mín. Nom. - Máx.) (A)

    1,2 - 7,2 - 10,0

  • Corrente-Aquecimento (Mín. Nom. - Máx.) (A)

    1,2 - 7,7 - 11,0

  • Conexões Elétricas-Cabo de Energia (inclui terra) (Nº. x mm2 (AWG))

    3C x 2,5 (12)

  • Combinação-Soma das Capacidades (Btu/h)

    36,000

  • Combinação-Número de Evaporadoras (EA)

    3

  • Cor do Chassi

    Cinza Morno

  • Dimensões-L x A x P (mm)

    870 × 655 × 320

  • Peso (kg)

    45

  • Compressor-Tipo

    Duplo Rotativo BLDC

  • Compressor-Potência do Motor (W x Nº.)

    1.500 (a 60Hz) x 1

  • Gás Refrigerante-Tipo

    R410A

  • Gás Refrigerante-Pré-carga (g)

    1,700

  • Gás Refrigerante-Comprimento da Tubulação sem Carga (m)

    22.5

  • Gás Refrigerante-Volume Adicional de Carga (m)

    20

  • Gás Refrigerante-Controle

    Válvula de Expansão Eletrônica

  • Ventilador-Tipo

    Propulsor

  • Ventilador-Taxa de Fluxo de Ar (m3/min x Nº.)

    50 x 1

  • Motor do Ventilador-Tipo

    BLDC

  • Motor do Ventilador-Saída (W x Nº.)

    85,4 x 1

  • Conexões da Tubulação-Gás (Diâmetro Externo) (mm(inch) x Nº.)

    Ø 9,52 (3/8) x 3

  • Comprimento da Tubulação-Total (Máxima) (m)

    50

  • Comprimento da Tubulação-Cada Evaporadora (Máxima) (m)

    25

  • Desnível Máximo-Condensadora - Evaporadora (Máximo) (m)

    15

  • Desnível Máximo-Evaporadora - Evaporadora (Máximo) (m)

    7.5

  • Faixa de Operação (Temperatura Externa)-Resfriamento (Mínimo - Máximo) (℃BS)

    -10 a 48

  • Faixa de Operação (Temperatura Externa)-Aquecimento (Mínimo - Máximo) (℃ BU)

    -18 a 18

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.