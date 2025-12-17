About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Multi Split Inverter, Combina até 30.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V
Solicitar orçamento

Multi Split Inverter, Combina até 30.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V

Solicitar orçamento

Compartilhe este conteúdo.

Você pode compartilhar os itens que você gosta com seus amigos.

Multi Split Inverter, Combina até 30.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V

A3UW21GFAC
LG Multi Split Inverter, Combina até 30.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V, A3UW21GFAC
LG Multi Split Inverter, Combina até 30.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V, A3UW21GFAC
LG Multi Split Inverter, Combina até 30.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V, A3UW21GFAC
LG Multi Split Inverter, Combina até 30.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V, A3UW21GFAC

Principais recursos

  • Capacidade máxima de combinação de até 30.000 BTU/h
  • Tecnologia 100% Inverter
  • Diversidade de unidades internas
Combinação de capacidade de unidades internas1

Combinação de capacidade de unidades internas

Tri Split com combinação máxima de unidades internas de 143%.
Tecnologia Inverter1

Tecnologia Inverter

A avançada tecnologia inverter LG leva a uma performance superior com um baixo consumo de energia. Isso acarreta em uma maior economia durante a vida útil do sistema.
Controle e Sistemas de Automação1

Controle e Sistemas de Automação1

Controle e Sistemas de Automação

O Multi Inverter da LG pode ser conectado a diversos tipos de controles, que possibilitam flexibilidade e controle total. Além do controle individualizado, o Multi Inverter possibilita conectá-lo aos sistemas de automação e controlador central.
Fácil manutenção Interna1

Fácil manutenção Interna1

Fácil manutenção Interna

No novo projeto otimizado a cobertura da tubulação está fechada e o tamanho da unidade externa foi reduzido em 80mm na lateral e 25mm na parte traseira. Agora a unidade pode ser instalada próxima a paredes. A válvula de serviço também se torna mais acessível, sendo possível realizar a manutenção quando instalada sob janelas.
Imprimir

Todas as especificações

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A3UW21GFAC

  • Capacidade Máxima de Combinação (BTU/h)

    30,000

  • Faixa de Resfriamento (BTU/h)

    4.200 - 24.000

  • Faixa de Aquecimento (BTU/h)

    5.040 - 24.000

  • Faixa de Potência no Resfriamento (kW)

    0,31 - 2,55

  • Faixa de Corrente no Resfriamento (A)

    1,1 - 11,5

  • Dimensões do Chassi - L x A x P (mm)

    770 × 545 × 288

  • Peso (kg)

    36.7

  • Pressão Sonora (dBA)

    49

  • Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)

    Ø 6,35 (1/4) × 3

  • Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)

    Ø 9,52 (3/8) × 3

  • Comprimento Máximo Total da Tubulação (m)

    40

  • Comprimento Padrão da Tubulação por Linha (m)

    7.5

  • Comprimento Máximo da Tubulação por Linha (m)

    20

  • Desnível Máximo entre Evap. - Cond. (m)

    15

  • Desnível Máximo entre Evaporadoras (m)

    7.5

  • EAN

    7893299919183

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.