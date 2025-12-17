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Multi Split Inverter, Combina até 36.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V
Principais recursos
- Capacidade máxima de combinação de até 36.000 BTU/h
- Tecnologia 100% Inverter
- Diversidade de unidades internas
Todas as especificações
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A3UW24GFA3
Capacidade Máxima de Combinação (BTU/h)
36,000
Faixa de Resfriamento (BTU/h)
4.200 - 27.000
Faixa de Aquecimento (BTU/h)
5.040 - 29.000
Faixa de Potência no Resfriamento (kW)
0,32 - 2,77
Faixa de Corrente no Resfriamento (A)
1,5 - 12,5
Dimensões do Chassi - L x A x P (mm)
870 × 650 × 330
Peso (kg)
46
Pressão Sonora (dBA)
50
Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)
Ø 6,35 (1/4) × 3
Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)
Ø 9,52 (3/8) × 3
Comprimento Máximo Total da Tubulação (m)
50
Comprimento Padrão da Tubulação por Linha (m)
7.5
Comprimento Máximo da Tubulação por Linha (m)
25
Desnível Máximo entre Evap. - Cond. (m)
15
Desnível Máximo entre Evaporadoras (m)
7.5
EAN
7893299916502