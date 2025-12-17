Multi Split Inverter, Combina até 54.000 BTU/h, Quente/Frio, 220V

CLASSIFICAÇÃO
Chassi
U4
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Mín ~Máx (BTU/h)
4500 ~ 36000
Mín. ~ Máx. (kW)
1.32 ~ 10.55
Nominal (BTU/h)
35000
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Mín ~Máx (BTU/h)
5000 ~ 41400
Mín. ~ Máx. (kW)
1.47 ~ 12.13
Nominal (BTU/h)
34500
POTÊNCIA DE ENTRADA (RESFRIAMENTO)
Mín. ~ Máx. (kW)
0.42 ~ 3.03 ~ 4.17
POTÊNCIA DE ENTRADA (AQUECIMENTO)
Mín. ~ Máx. (kW)
0.61 ~ 2.5 ~
EFICIÊNCIA
COP (W/W)
4.04
EER (W/W)
3.39
TROCADOR DE CALOR
Linhas x Colunas x FPI
2 x 38 x 14
VENTILADOR DA CONDENSADORA
Fluxo de Ar (m³/min x Nº)
60 x 1
Tipo
Propeller
MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA
Tipo
BLDC
Saída (W x Nº)
124.2 x 1
PESO
Líquido (kg)
61
Embalagem (kg)
68
COMPRESSOR
Tipo do Motor
BLDC
Tipo
Twin Rotary
Modelo x Nº
GJT240MA x 1
Carga de Óleo (cc x Nº)
900 x 1
Saída do Motir (W x Nº)
2020 x 1
Tipo de Óleo
FVC68D
REFRIGERANTE
Carga Adicional (Branch) (g/m)
20
Comprimento da Tubulação sem Necessidade de Carga (Branch) (m)
37.5
Tipo
R410A
Pré-carga (kg)
3.2
Tipo de Controle
EEV
EXTERIOR
Cor
Warm gray
CORRENTE
Corrente Máxima (A)
17
PRESSÃO SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento / Aquecimento (@ 1,5m de altura) (dB(A))
50 / 54
CABO DE CONEXÃO
Cabo de Alimentação (H07RN-F, incluso terra) (Condensadora) (mm² x núcleos)
2.5 x 3c
DIMENSÕES
Líquido (W x H x D) (mm)
950 x 834 x 330
Embalagem (L x A x P) (mm)
1065 x 918 x 461
SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO
Tipo de Conexão (Gás)
Flare
Tipo de Conexão (Líquido)
Flare
Gás (mm(pol) x Nº)
9.52 x 5
Líquido (mm(pol) x Nº)
6.35 x 5
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
60 Hz 220 V~
Caso 2
60 Hz 220 V~
Faixa llimite de Tensão (Caso 1) (V)
187 ~ 276
CAACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Amperagem do Compressor em Carga Nominal (Máx) (A)
17
Amperagem Máxima do Fusível (MFA) (A)
25
Amperagem Mínima do Circuito (MCA) (A)
22.7
Amperagem do Motor do Ventilador da Condensadora em Carga Plena
0.48
CORRENTE (RESFRIAMENTO)
Mín/Máx (A)
1.9 / 13.7 / 16.2
Nominal (A)
13.7
CORRENTE (AQUECIMENTO)
Mín/Máx (A)
2.8 / 11.3 / 16.8
Nominal (A)
11.3
FATOR DE POTÊNCIA (RESFRIAMENTO / AQUECIMENTO)
Nominal
0.96 / 0.96
COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO
Cada Branch (Nominal / Máx / Mín) (m)
25
Branch (Máx) (m)
75
Tubulação Total (Máx) (m)
75
DESNÍVEL MÁXIMO
Evaporadora - Evaporadora (Máx) (m)
7.5
Evaporadora - Condensadora (Máx) (m)
15
LIMITE DE COMBINAÇÃO
Número de Unidades Internas (EA)
5
CAPACIDADE TOTAL DE UNIDADES INTERNAS CONECTADAS
Máx (kBTU/h)
7 ~ 54
CAPACIDADE MÁXIMA DA UNIDADE INTERNA CONECTADA
Máx (kBTU/h)
54