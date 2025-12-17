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Ar condicionado Multi Split Inverter 2 ambientes (2 X 1via 12.000BTUS) Quente/Frio WiFi integrado
Principais recursos
- Climatiza até 2 ambientes
- Quente e Frio
- Wi-fi Integrado
Controle Remoto via Aplicativo LG ThinQ™
Controle Remoto via Aplicativo LG ThinQ™
*Dependendo do modelo do produto, pode ser necessária a aquisição de um modem wi-fi adicional para habilitar a função.
Todas as especificações
UNIDADE EXTERNA A2UW18GFAC
Capacidade Máxima de Combinação (BTU/h)
24000
Faixa de Resfriamento (BTU/h)
4.200 - 18.400
Faixa de Aquecimento (BTU/h)
5.040 - 19.400
Faixa de Potência no Resfriamento (kW)
0,31 - 1,70
Faixa de Corrente no Resfriamento (A)
1,1 - 7,9
Dimensões do Chassi - L x A x P (mm)
770 × 545 × 288
Dimensões Externas - L x A x P (mm)
863 x 545 x 341
Peso (kg)
35.7
Pressão Sonora (dBA)
48
Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)
Ø 6,35 (1/4) × 2
Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)
Ø 9,52 (3/8) × 2
Comprimento Máximo Total da Tubulação (m)
30
Comprimento Padrão da Tubulação por Linha (m)
7.5
Comprimento Máximo da Tubulação por Linha (m)
20
Desnível Máximo entre Evap. - Cond. (m)
15
Desnível Máximo entre Evaporadoras (m)
7.5
Fluido Refrigerante
R-410A
EAN
7893299919190
UNIDADES INTERNAS AMNW12GTUC0
Capacidade de Refrigeração (BTU/h)
12000
Máxima Vazão de Ar Unidade Interna (m³/min)
8.1 / 7.4 / 7.0
Pressão Sonora (dB(A))
37 / 36 / 33
Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)
Ø 6,35 (1/4)
Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)
Ø 9,52 (3/8)
Peso (kg)
11.7
Peso do Painel (kg)
3.9
Medidas do Chassi L x A x P (mm)
860 × 132 × 450
Medidas do Painel L x A x P (mm)
1,160 × 34 × 500
Controle Remoto sem Fio
Sim
Conexão Wi-fi
Integrada
EAN
7893299941405