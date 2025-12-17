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Evaporadora Cassete 1 Via, 9.000 BTU/h, 220 V
Evaporadora Cassete 1 Via, 9.000 BTU/h, 220 V
Principais recursos
- Inverter
- Compacto
- Fácil Instalação
Todas as especificações
CAPACIDADE
Capacidade de Refrigeração [BTU/h]
9600
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo
Inverter
Tensão (Volts)
220
Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø)
220/60/1
Potência de Refrigeração (W)
20
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min]
7,5
Nível de Ruido Unidade Interna (alta/média/baixa/mínima) [dB(A)]
36 / 34 / 32
CARACTERÍSTICAS
Tecnologia (tipo)
Inverter
Acabamento
Branco
Gás Refrigerante
R-410A
Controle remoto
Sim
Controle Remoto com Fio
Não
Controle Remoto sem Fio
Sim
DIMENSÕES
Dimensões Unidade Interna (L*A*P) (mm)
860 x 132 x 450
Modelo do Painel
PT-UAHG0
Dimensões Unidade Interna Painel (L*A*P) (mm)
1.160 x 34 x 500
Peso Líquido Unidade Interna (kg)
13,5
Diâmetro da Tubulação Linha líquido (pol/mm)
6,35
Diâmetro da Tubulação Linha de Gás (pol/mm)
9,52