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Evaporadora Artcool Gallery
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LG Evaporadora Artcool Gallery , MA09R
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Principais recursos

  • Formato com Design Inovador
  • Economia de Energia
  • Conforto no Seu Ambiente
Ultra-slim e minimalista1

Ultra-slim e minimalista1

Ultra-slim e minimalista

O LG Artcool Gallery transforma o seu ambiente com um design elegante e inovador. O fluxo de ar em 3D é mais suave e natural graças aos padrões de fluxo em três direções.
Controle o ar fresco em qualquer lugar1

Controle o ar fresco em qualquer lugar1

Controle o ar fresco em qualquer lugar

Com a app LG ThinQ*, pode iniciar ou parar o seu ar condicionado LG, mudar o modo ou definir a temperatura, onde quer que esteja. Pode também utilizar simples comandos de voz através do Google Assistant**.

*Através de um módulo wi-fi

Funcionamento silencioso1

Funcionamento silencioso

Os aparelhos de ar condicionado da LG funcionam com níveis de som baixos, graças ao exclusivo Compressor Inverter com Duplo Rotor da LG, que elimina ruído indesejado e permite um funcionamento suave.
Quente & Frio1

Quente & Frio1

Quente & Frio

Os aparelhos de ar condicionado da LG mantêm a sua casa quente durante a época mais fria por ser Quente-frio.
Imagem da sua Preferência1

Imagem da sua Preferência

Exponha as suas fotografias mais bonitas, uma peça de arte ou qualquer imagem que seja importante. É muito rápido e fácil para trocar de imagem
RAC-ARTCOOL-Gallery-2019-Feature-06-2-Changeable-Photos-D

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Resumo

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DIMENSÕES

Todas as especificações

CAPACIDADE

  • Capacidade de Refrigeração [BTU/h]

    9000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  • Tensão, Frequência, Fase [V, Hz, ϕ]

    220, 60, 1

  • Vazão de Ar da Unidade Interna (Máxima) [m³/min]

    7.7

  • Potência em Refrigeração [W]

    40

  • Nível de Ruído da Unidade Interna (Alta / Média / Baixa) [db(A)]

    38 / 32 / 27

CARACTERÍSTICAS

  • Tecnologia

    Inverter

  • Controle remoto com fio

    Não

  • Controle Remoto

    Sim

  • Controle remoto sem fio

    Sim

  • Gás Refrigerante

    R410A

DIMENSÕES

  • Dimensões Unidade Interna (L x A x P) [mm]

    600 x 600 x 145

  • Diâmetro da Tubulação - Líquido [mm (pol)]

    6,35 (1/4)

  • Diâmetro da Tubulação - Gás [mm (pol)]

    9,52 (3/8)

  • Peso Líquido da Unidade [kg]

    15

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.