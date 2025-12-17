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Evaporadora Artcool Gallery
Principais recursos
- Formato com Design Inovador
- Economia de Energia
- Conforto no Seu Ambiente
*Através de um módulo wi-fi
Resumo
DIMENSÕES
Todas as especificações
CAPACIDADE
Capacidade de Refrigeração [BTU/h]
12000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensão, Frequência, Fase [V, Hz, ϕ]
220, 60, 1
Vazão de Ar da Unidade Interna (Máxima) [m³/min]
8.9
Potência em Refrigeração [W]
40
Nível de Ruído da Unidade Interna (Alta / Média / Baixa) [db(A)]
44 / 38 / 32
CARACTERÍSTICAS
Tecnologia
Inverter
Controle remoto com fio
Não
Controle Remoto
Sim
Controle remoto sem fio
Sim
Gás Refrigerante
R410A
DIMENSÕES
Dimensões Unidade Interna (L x A x P) [mm]
600 x 600 x 145
Diâmetro da Tubulação - Líquido [mm (pol)]
6,35 (1/4)
Diâmetro da Tubulação - Gás [mm (pol)]
9,52 (3/8)
Peso Líquido da Unidade [kg]
15