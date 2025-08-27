Ar Condicionado LG Cassete Inverter 60.000 BTU/h 220V ZT-Q60GMLAA, Só Frio

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Key Feature
- Frio
- Nova serpentina Black Fin
- Controle independente de aletas
- Instalação simplificada
- Permite linhas longas e com grande elevação
Todas as especificações
CLASSIFICAÇÃO
Chassi
TM
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (BTU/h)
55000
Nominal (kW)
16120
VENTILADOR INTERNO
Fluxo de Ar (Mín ~ Máx) (m³/min)
25.0~31.0
Fluxo de Ar (SA/A/M/B) (m³/min)
- / 31.0 / 28.0 / 25.0
Quantidade (EA)
1
Tipo
2D Turbo
MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA
Saída (Nº)
1
Saída (W)
124
Tipo
BLDC
TROCADOR DE CALOR
Linhas x Colunas x FPI
2 x 32 x 14
Tipo de Serpentina
Cobre
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)
Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 31.0 / 28.0 / 25.0
REFRIGERANTE
Tipo
R32
EXTERIOR
Cor
Warm Gray
RAL (Clássico)
RAL 7044
CABO DE CONEXÃO
Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)
6.0 x 3C
SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO
Tipo de Conexão (Gás)
Flare
Tipo de Conexão (Líquido)
Flare
Gás (mm(pol))
Φ19.05 (3/4)
Líquido (mm(pol))
Φ9.52 (3/8)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
220, 1, 60
FILTRO DE AR
Tipo
Long Life
PRATICIDADE
ThinQ (Wi-Fi)
Integrado
GERAL
Capacidade de resfriamento máx. (W)
16670
Capacidade de resfriamento nominal/min (W)
16120
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
6580
Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)
840 x 288 x 840
Peso da unidade interna (kg)
28.5
Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)
950 x 1,380 x 330
Peso da unidade externa (kg)
85
Cadastro de Produtos
Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.
Suporte para Produtos
Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.
Suporte para Pedidos
Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.
Solicitação de Reparo
Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.
Chat ao Vivo
Converse com especialistas em produtos da LG para assistência em compras, descontos e ofertas em tempo real
Fale com o serviço de atendimento da LG usando o meio de comunicação mais popular.
Entre em Contato por Email
Envie um e-mail para o suporte de serviço da LG
Ligue para a Gente.
Fale diretamente com nossos representantes de suporte.