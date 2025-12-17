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Ar Condicionado LG LG Cassete 1 - Via Inverter 24.000 BTU/h 220V ZT-W24GTTAA, Quente e Frio
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Ar Condicionado LG LG Cassete 1 - Via Inverter 24.000 BTU/h 220V ZT-W24GTTAA, Quente e Frio

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Ar Condicionado LG LG Cassete 1 - Via Inverter 24.000 BTU/h 220V ZT-W24GTTAA, Quente e Frio

ZT-W24GTTAA
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Principais recursos

  • Compacto: 13,2 cm de altura
  • Inverter
  • Serpentina Black Fin

Cassete 1 - via LG

O design elegante do cassete 1 - via se adequa a qualquer ambiente, pois não tem dutos aparentes.

Kit Purificação de Ar para Ambientes mais Saudáveis

O sistema de purificação de ar em 5 etapas remove odores, germes e poeira fina de até 1,0 micrômetros. Esse filtro é lavável, permitindo seu uso por um longo tempo.
Images with '5-step filtration' and 'Up to 99%' and 'Up to 91%' and the logo of Intertek and TUV Rheinland.

Kit de Purificação de Ar

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Remove Poeira Ultrafina

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Remove Bactéria & Vírus

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Certificado por

*O kit de purificação de ar é um item opcional

Pré-filtro

Captura poeira fina

Eletrificação da Poeira

Aumenta a força eletrostática da poeira. Aumenta a eficiência de coleta no filtro.

Filtro MP 1,0

Remove até 99% da poeira fina e ultrafina

Filtro desodorizante

Filtro com tecnologia de alta eficiência remove odores e gases tóxicos.

Ionizador

Inativa bactérias e germes

*A redução no desempenho na remoção de poeira fina do kit de purificação foi testado pela TUV Rheinland através da disposição de cloreto de potássio em um ambiente controlado de 4m X 2.5m X 3m. O kit (PTAHTP0, PAH-TUP0M) funcionou por 35 minuts para peira fina de 50 nanômetros e 41 minutos para peira de 100 nanômetros e o resultado foi de 99,9% de redução da poeira de 50nm e 100nm (o teste foi baseado nos padrões norte coreanos SPS-KACA002-132: 2018). Os resultados dependem do ambiente.
**O desempenho de remoção de bactérias aerotransportada foi testado pela TUV Rheinland injetando Staphylococcus epidermidis (1×105 CFU) em uma ambiente controlado de 60 m³. O kit de purificação (modelo PAH-TUP0M) funcionou durante 60 minutos, o resultado foi a redução de 91,2% na quantidade de bactérias no ambiente. Os resultados dependem do ambiente.
***O desempenho da remoção de vírus aerotransportados foi testado pela TUV Rheinland injetando o vírus Phi-X174 em um ambiente controlado de 60 m³. O kit de purificação (modelo PAH-TUP0M) funcionou duante 30 minutos e a redução total foi de 95,3% na concentração de vírus. Os resultados podem variar de acordo com o ambiente.

Antibacterial treatment is installed inside a 1 way cassette.

Limpeza de Dentro pra Fora

O Isolamento Mais Seguro do Cassete 1-via tem um tratamento antimicrobiano que é aplicado nos componentes do isolamento interno para prevenção do mofo, além de promover um fluxo de ar mais limpo e fresco

*O isolamento mais seguro é aplicado aos produtos desde Maio de 2021. Para mais informações sobre o produto, entre em contato com a LG Business Solutions Brasil

Monitoramento da Qualidade do Ar em Tempo Real

O monitoramento em tempo real pode ser feito através do controle remoto com fio ou sem fio, do LED indicativo no painel do cassete e do seu smartphone

Image of a product being controlled on the individual controller, and mobile.

Instalação Fácil

O filtro pode ser instalado facilmente no painel através de um click.

Filtro Lavável

Economize na manutenção dos filtros com um filtro semi-permanente lavável.

Fluxo de Ar Amplo e Resfriamento Confortável

O fluxo de ar amplo assegura que o ar fresco atinja todo o ambiente no qual o ar condicionado está instalado (abertura das aletas entre 20 e 70°, auto swing até 120°)

Flexibilidade na Instalação

O design compacto do Cassete 1-via minimiza o espaço de instalação.

A Image of a 1 way cassette with a slim height that can be installed flexibly anywhere.

Design Slim & Compacto

A altura mais baixa do Cassete 1-via reduziu as restrições de instalação e torna a instalação mais flexível.

Controle Remoto via Aplicativo LG ThinQ™

Monitore e controle o consumo de energia para um consumo mais consciente. Verifique a temperatura na sua casa, mesmo quando estiver fora. O controle remoto via aplicativo funciona a qualquer hora e em qualquer lugar.

Image of a product being controlled on the LG ThinQ.

*Dependendo do modelo do produto, pode ser necessária a aquisição de um modem wi-fi adicional para habilitar a função.

An image of a man holding a smartphone with LG web page on the screen.

Saiba Mais

Para mais informações, entre em contato conosco, retornaremos em breve
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Todas as especificações

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM (USANDO BOMBA DE DRENAGEM)

  • O.D / I.D (mm(inch))

    Φ32(1-1/4)/Φ25(31/32)

PADRÃO DE MEDIÇÃO (NÍVEL DE PRESSÃO)

  • Padrão de Medição (Nível de Pressão)

    ISO 3745

FILTRO DE AR

  • Tipo

    Longlife

CLASSIFICAÇÃO

  • Chassi

    TT

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)

  • Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 46 / 43 / 40

  • Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 46 / 43 / 40

TROCADOR DE CALOR

  • Linhas x Colunas x FPI

    2 x 12 x 18

  • Área de Face (m²)

    0.24

  • Tipo de Serpentina

    Slit(Half)

  • 1

EXTERIOR

  • Cor

    White

  • RAL (Clássico)

    RAL 9003

DIMENSÕES

  • Embalagem (L x A x P) (mm)

    1445 x 252 x 538

  • Líquido (W x H x D) (mm)

    1180 x 132 x 450

PESO

  • Embalagem (kg)

    17.5

  • Líquido (kg)

    14.5

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Faixa llimite de Tensão (Caso 1) (V)

    198 ~ 242

  • Caso 1

    60 Hz 220 V~

MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA

  • Saída (W)

    30

  • Saída (Nº)

    1

  • Tipo

    BLDC

REFRIGERANTE

  • Tipo

    R410A

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    21000

  • Nominal (kW)

    6.155

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    23000

  • Nominal (kW)

    6.741

VENTILADOR INTERNO

  • Fluxo de Ar (Mín ~ Máx) (m³/min)

    12~16

  • Fluxo de Ar (SA/A/M/B) (m³/min)

    - / 16 / 14 / 12

  • Quantidade (EA)

    1

  • Tipo

    CFF

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

  • Fusível

    O

  • Protetor de Sobrecarga do Motor do Ventilador

    Thermal Protector for Fan Motor

CABO DE CONEXÃO

  • Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)

    0.75 x 4

SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO

  • Tipo de Conexão (Gás)

    Flare

  • Tipo de Conexão (Líquido)

    Flare

  • Gás (mm(pol))

    Φ15.88 (5/8)

  • Líquido (mm(pol))

    Φ9.52 (3/8)

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.