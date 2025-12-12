Ar Condicionado LG Cassete Inverter 48.000 BTU/h 220V ZT-W48GMLAA, Quente e Frio

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Key Feature
- Quente e Frio
- Nova serpentina Black Fin
- Controle independente de aletas
- Instalação simplificada
- Permite linhas longas e com grande elevação
Todas as especificações
CLASSIFICAÇÃO
Chassi
TM
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (BTU/h)
48000
Nominal (kW)
14070
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Nominal (BTU/h)
53000
Nominal (kW)
15530
VENTILADOR INTERNO
Fluxo de Ar (Mín ~ Máx) (m³/min)
25~31
Fluxo de Ar (SA/A/M/B) (m³/min)
- / 31.0 / 28.0 / 25.0
Quantidade (EA)
1
Tipo
2D Turbo
MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA
Saída (Nº)
1
Saída (W)
124
Tipo
BLDC
TROCADOR DE CALOR
Área de Face (m²)
0.53
Nº
1
Linhas x Colunas x FPI
2 x 32 x 14
Tipo de Serpentina
Cobre
PESO
Líquido (kg)
28.5
Embalagem (kg)
33
TUBULAÇÃO DE DRENAGEM (USANDO BOMBA DE DRENAGEM)
O.D / I.D (mm(inch))
32.0 / 25.0
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
Fusível
O
Protetor de Sobrecarga do Motor do Ventilador
Thermal Protector for Fan Motor
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)
Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 47/ 45 /42
Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 47/ 45 /42
REFRIGERANTE
Tipo
R32
EXTERIOR
Cor
Warm Gray
RAL (Clássico)
RAL 7044
CABO DE CONEXÃO
Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)
6.0 x 3C
DIMENSÕES
Líquido (W x H x D) (mm)
840 x 288 x 840
Embalagem (L x A x P) (mm)
922 x 360 x 917
SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO
Tipo de Conexão (Gás)
Flare
Tipo de Conexão (Líquido)
Flare
Gás (mm(pol))
Φ19.05 (3/4)
Líquido (mm(pol))
Φ9.52 (3/8)
PADRÃO DE MEDIÇÃO (NÍVEL DE PRESSÃO)
Padrão de Medição (Nível de Pressão)
ISO 3745
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
220, 1, 60
TAXA DE DESUMIDIFICAÇÃO
Taxa de Desumidificação (l/h))
5.2
FILTRO DE AR
Tipo
Long Life
PRATICIDADE
ThinQ (Wi-Fi)
Integrado
GERAL
Capacidade de resfriamento máx. (W)
14070
Capacidade de resfriamento nominal/min (W)
15500
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
5450
Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)
840 x 288 x 840
Peso da unidade interna (kg)
28.5
Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)
950 x 1,380 x 330
Peso da unidade externa (kg)
85
