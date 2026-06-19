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Ar Condicionado LG Round Casste 24.000 BTU/h 220V ZT-W24GYLAA, Quente e Frio
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Ar Condicionado LG Round Casste 24.000 BTU/h 220V ZT-W24GYLAA, Quente e Frio

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Ar Condicionado LG Round Casste 24.000 BTU/h 220V ZT-W24GYLAA, Quente e Frio

ZT-W24GYLAA
Front view
side image
port view
outdoor unit
rear view outdoor unit
Front view
side image
port view
outdoor unit
rear view outdoor unit

Principais recursos

  • Inverter
  • Fluxo de Ar Contínuo
  • Tecnologia Inverter

Fluxo de Ar Perfeitamente Uniforme

O Round Cassete LG resfria uma ampla área devido ao seu design redondo. Além disso, com um fluxo de ar maior e direcionado, o ambiente é condicionado de maneira uniforme

O LG Round Cassete montado no teto dispersa o fluxo de ar visível em 360 graus. Luzes em forma de cone flanqueiam a sala, estabelecendo simetria.

Instalação e Manutenção Convenientes

Ambos os tubos de dreno e refrigerante ficam no mesmo lado, tornando a instalação mais rápida e fácil. A caixa de controle está na parte externa do produto, facilitando o serviço
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Todas as especificações

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)

  • Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 39.0 / 37.0 / 34.0

  • Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 39.0 / 37.0 / 34.0

FILTRO DE AR

  • Tipo

    Longlife

CLASSIFICAÇÃO

  • Chassi

    TY

TAXA DE DESUMIDIFICAÇÃO

  • Taxa de Desumidificação (l/h))

    4.9

EXTERIOR

  • Cor

    Dark Brown(Side Cabinet) / White(Grille, Deco)

TROCADOR DE CALOR

  • Linhas x Colunas x FPI

    2 x 12 x 21 1EA, 1 x 12 x 21 1EA

  • Tipo de Serpentina

    Slit(Half)

  • 2

POTÊNCIA (EVAPORADORA)

  • A/M/B (W)

    40/37/34

TIPO DE ALIMENTAÇÃO DA EVAPORADORA

  • Tipo de Alimentação da Evaporadora

    From outdoor unit

PESO

  • Embalagem (kg)

    39

  • Líquido (kg)

    31

DIMENSÕES

  • Embalagem (L x A x P) (mm)

    1120 x 388 x 1120

  • Líquido (W x H x D) (mm)

    1050 x 330 x 1050

MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA

  • Saída (W)

    136

  • Saída (Nº)

    1

  • Tipo

    BLDC

REFRIGERANTE

  • Tipo

    R32

  • Tipo de Controle

    Electronic Expansion Valve

CABO DE CONEXÃO

  • Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)

    1.0 x 4C

VENTILADOR INTERNO

  • Tipo

    3D Turbo Fan

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Caso 1

    1Φ, 220 V, 60 Hz

UNIDADE EXTERNA

  • Nome do modelo da unidade externa

    ZTUW24GYLAA

  • Peso (kg)

    55,2

  • Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)

    Φ9.52 (3/8)

  • Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)

    Φ15.88 (5/8)

  • Comprimento Máximo Total da Tubulação (m)

    50

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    26,000

  • Nominal (kW)

    7,62

  • Max (Btu/h)

    28,000

  • Max (W)

    8,20

  • Min (Btu/h)

    10,000

  • Min (W)

    2,93

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    24,000

  • Nominal (kW)

    7,03

  • Max (Btu/h)

    26,000

  • Max (W)

    7,62

  • Min (Btu/h)

    8,100

  • Min (W)

    2,37

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.