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Ar Condicionado LG Round Casste 24.000 BTU/h 220V ZT-W24GYLAA, Quente e Frio
Principais recursos
- Inverter
- Fluxo de Ar Contínuo
- Tecnologia Inverter
Fluxo de Ar Perfeitamente Uniforme
O LG Round Cassete montado no teto dispersa o fluxo de ar visível em 360 graus. Luzes em forma de cone flanqueiam a sala, estabelecendo simetria.
Todas as especificações
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)
Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 39.0 / 37.0 / 34.0
Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 39.0 / 37.0 / 34.0
FILTRO DE AR
Tipo
Longlife
CLASSIFICAÇÃO
Chassi
TY
TAXA DE DESUMIDIFICAÇÃO
Taxa de Desumidificação (l/h))
4.9
EXTERIOR
Cor
Dark Brown(Side Cabinet) / White(Grille, Deco)
TROCADOR DE CALOR
Linhas x Colunas x FPI
2 x 12 x 21 1EA, 1 x 12 x 21 1EA
Tipo de Serpentina
Slit(Half)
Nº
2
POTÊNCIA (EVAPORADORA)
A/M/B (W)
40/37/34
TIPO DE ALIMENTAÇÃO DA EVAPORADORA
Tipo de Alimentação da Evaporadora
From outdoor unit
PESO
Embalagem (kg)
39
Líquido (kg)
31
DIMENSÕES
Embalagem (L x A x P) (mm)
1120 x 388 x 1120
Líquido (W x H x D) (mm)
1050 x 330 x 1050
MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA
Saída (W)
136
Saída (Nº)
1
Tipo
BLDC
REFRIGERANTE
Tipo
R32
Tipo de Controle
Electronic Expansion Valve
CABO DE CONEXÃO
Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)
1.0 x 4C
VENTILADOR INTERNO
Tipo
3D Turbo Fan
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
1Φ, 220 V, 60 Hz
UNIDADE EXTERNA
Nome do modelo da unidade externa
ZTUW24GYLAA
Peso (kg)
55,2
Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)
Φ9.52 (3/8)
Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)
Φ15.88 (5/8)
Comprimento Máximo Total da Tubulação (m)
50
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Nominal (BTU/h)
26,000
Nominal (kW)
7,62
Max (Btu/h)
28,000
Max (W)
8,20
Min (Btu/h)
10,000
Min (W)
2,93
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (BTU/h)
24,000
Nominal (kW)
7,03
Max (Btu/h)
26,000
Max (W)
7,62
Min (Btu/h)
8,100
Min (W)
2,37