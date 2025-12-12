About Cookies on This Site

Ar Condicionado LG Round Casste 36.000 BTU/h 220V ZT-W36GYLAA, Quente e Frio
Solicitar orçamento

Ar Condicionado LG Round Casste 36.000 BTU/h 220V ZT-W36GYLAA, Quente e Frio

Ar Condicionado LG Round Casste 36.000 BTU/h 220V ZT-W36GYLAA, Quente e Frio

ZT-W36GYLAA
Front view
Top view
Top panel view
Air conditioner
Back view
Front view
Top view
Top panel view
Air conditioner
Back view

Principais recursos

  • Inverter
  • Fluxo de Ar Contínuo
  • Tecnologia Inverter

Fluxo de Ar Perfeitamente Uniforme

O Round Cassete LG resfria uma ampla área devido ao seu design redondo. Além disso, com um fluxo de ar maior e direcionado, o ambiente é condicionado de maneira uniforme

O LG Round Cassete montado no teto dispersa o fluxo de ar visível em 360 graus. Luzes em forma de cone flanqueiam a sala, estabelecendo simetria.

Instalação e Manutenção Convenientes

Ambos os tubos de dreno e refrigerante ficam no mesmo lado, tornando a instalação mais rápida e fácil. A caixa de controle está na parte externa do produto, facilitando o serviço

Key Feature

  • Inverter
  • Fluxo de Ar Contínuo
  • Tecnologia Inverter

Resumo

Imprimir

DIMENSÕES

ZTNW36GYLAA.ANWZBR1
Líquido (kg)
30
Líquido (W x H x D) (mm)
1050 x 330 x 1050
Caso 1
1Φ, 220 V, 60 Hz
Tipo
Longlife

Todas as especificações

CLASSIFICAÇÃO

  • Chassi

    TY

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    36000

  • Nominal (kW)

    10550

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    37000

  • Nominal (kW)

    10840

POTÊNCIA (EVAPORADORA)

  • A/M/B (W)

    40/37/34

VENTILADOR INTERNO

  • Fluxo de Ar (Mín ~ Máx) (m³/min)

    21.0~25.0

  • Fluxo de Ar (SA/A/M/B) (m³/min)

    - / 25.0 / 23.0 / 21.0

  • Quantidade (EA)

    1

  • Tipo

    3D Turbo Fan

MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA

  • Saída (Nº)

    1

  • Saída (W)

    136

  • Tipo

    BLDC

TROCADOR DE CALOR

  • Linhas x Colunas x FPI

    2 x 38 x 14

  • Tipo de Serpentina

    Cobre

PESO

  • Líquido (kg)

    30

  • Embalagem (kg)

    36

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)

  • Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 39.0 / 37.0 / 34.0

  • Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 39.0 / 37.0 / 34.0

REFRIGERANTE

  • Tipo

    R32

EXTERIOR

  • Cor

    Warm Gray

  • RAL (Clássico)

    RAL 7044

CABO DE CONEXÃO

  • Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)

    2.5 x 3C

DIMENSÕES

  • Líquido (W x H x D) (mm)

    1050 x 330 x 1050

  • Embalagem (L x A x P) (mm)

    1120 x 388 x 1120

SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO

  • Tipo de Conexão (Gás)

    Flare

  • Tipo de Conexão (Líquido)

    Flare

  • Gás (mm(pol))

    Φ15.88 (5/8)

  • Líquido (mm(pol))

    Φ9.52 (3/8)

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Caso 1

    220, 1, 60

TIPO DE ALIMENTAÇÃO DA EVAPORADORA

  • Tipo de Alimentação da Evaporadora

    From outdoor unit

TAXA DE DESUMIDIFICAÇÃO

  • Taxa de Desumidificação (l/h))

    4.9

FILTRO DE AR

  • Tipo

    Longlife

PRATICIDADE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Integrado

GERAL

  • Capacidade de resfriamento máx. (W)

    10840

  • Capacidade de resfriamento nominal/min (W)

    10550

  • Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

    3570

  • Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)

    1,050 x 330 x 1,050

  • Peso da unidade interna (kg)

    31

  • Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)

    950 x 834 x 330

  • Peso da unidade externa (kg)

    55.2

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.