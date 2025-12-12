We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ar Condicionado LG Round Casste 36.000 BTU/h 220V ZT-W36GYLAA, Quente e Frio
Principais recursos
Fluxo de Ar Perfeitamente Uniforme
O LG Round Cassete montado no teto dispersa o fluxo de ar visível em 360 graus. Luzes em forma de cone flanqueiam a sala, estabelecendo simetria.
Key Feature
Resumo
DIMENSÕES
Todas as especificações
CLASSIFICAÇÃO
Chassi
TY
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (BTU/h)
36000
Nominal (kW)
10550
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Nominal (BTU/h)
37000
Nominal (kW)
10840
POTÊNCIA (EVAPORADORA)
A/M/B (W)
40/37/34
VENTILADOR INTERNO
Fluxo de Ar (Mín ~ Máx) (m³/min)
21.0~25.0
Fluxo de Ar (SA/A/M/B) (m³/min)
- / 25.0 / 23.0 / 21.0
Quantidade (EA)
1
Tipo
3D Turbo Fan
MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA
Saída (Nº)
1
Saída (W)
136
Tipo
BLDC
TROCADOR DE CALOR
Linhas x Colunas x FPI
2 x 38 x 14
Tipo de Serpentina
Cobre
PESO
Líquido (kg)
30
Embalagem (kg)
36
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)
Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 39.0 / 37.0 / 34.0
Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 39.0 / 37.0 / 34.0
REFRIGERANTE
Tipo
R32
EXTERIOR
Cor
Warm Gray
RAL (Clássico)
RAL 7044
CABO DE CONEXÃO
Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)
2.5 x 3C
DIMENSÕES
Líquido (W x H x D) (mm)
1050 x 330 x 1050
Embalagem (L x A x P) (mm)
1120 x 388 x 1120
SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO
Tipo de Conexão (Gás)
Flare
Tipo de Conexão (Líquido)
Flare
Gás (mm(pol))
Φ15.88 (5/8)
Líquido (mm(pol))
Φ9.52 (3/8)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
220, 1, 60
TIPO DE ALIMENTAÇÃO DA EVAPORADORA
Tipo de Alimentação da Evaporadora
From outdoor unit
TAXA DE DESUMIDIFICAÇÃO
Taxa de Desumidificação (l/h))
4.9
FILTRO DE AR
Tipo
Longlife
PRATICIDADE
ThinQ (Wi-Fi)
Integrado
GERAL
Capacidade de resfriamento máx. (W)
10840
Capacidade de resfriamento nominal/min (W)
10550
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
3570
Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)
1,050 x 330 x 1,050
Peso da unidade interna (kg)
31
Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)
950 x 834 x 330
Peso da unidade externa (kg)
55.2
