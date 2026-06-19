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Trocador de calor total
Principais recursos
- Ventilação de recuperação de energia com trocador de calor total
- Controle de qualidade do ar interno com filtro de ar, umidificador e sensor de CO2 (opcional)
- Resfriamento e aquecimento adicionais por serpentina DX (conectado com MULTI V)
- Filtro de ar de alto desempenho (opcional)
- Modo de operação: ERV, bypass e automático com sensor de CO2
- Várias configurações de velocidade do ventilador para controlar a taxa de fluxo de ar
Trocador de calor de alta eficiência
Garantia de eficiência e conforto por meio de ventilação de recuperação de energia de alta eficiência. Isso recupera a energia do ar interno que sai e a transfere para o ar fresco que entra, sem misturar o vapor do ar.
Modo de ventilação flexível
O modo de ventilação rápida evita a propagação de contaminantes sob pressão interna negativa e torna o ar interno fresco e confortável rapidamente.
Todas as especificações
MODO BYPASS
Etapa
SH/H/L
Taxa de fluxo de ar (SH / H / L) (ft³/min)
294 / 294 / 188
Corrente de operação (SH / H / L) (A)
1.7 / 1.6 / 0.8
Potência de entrada (SH / H / L) (W)
247 / 230 / 95
Taxa de fluxo de ar (SH / H / L) (m³/h)
500 / 500 / 320
Pressão estática externa (SH / H / L) (Pa(mmAq))
150 / 100 / 50
SISTEMA DE DUTOS
Qtd. (EA)
4
Tamanho (mm)
Ø200
MODO DE TROCA DE ENERGIA
Etapa
SH/H/L
Corrente de operação (SH / H / L) (A)
1.7 / 1.6 / 0.8
Potência de entrada (SH / H / L) (W)
247 / 230 / 95
Taxa de fluxo de ar (SH / H / L) (m³/h)
500 / 500 / 320
Taxa de fluxo de ar (SH / H / L) (ft³/min)
294 / 294 / 188
Pressão estática externa (SH / H / L) (Pa(mmAq))
150 / 100 / 50
Eficiência de troca de temperatura (SH / H / L) (%)
78 / 78 / 81
Eficiência de Troca de Entalpia Resfriamento (SH / H / L) (%)
68 / 68 / 75
Eficiência de Troca de Entalpia Aquecimento (SH / H / L) (%)
75 / 75 / 78
VENTILADOR DE AR DE EXAUSTÃO
Tipo
Sirocco Fan
Qtd. (EA)
1
FILTROS
Tipo
Cleanable fibrous fleeces
Quantidade (EA)
2
Dimensões (L x A x P) (mm)
855 x 10 x 166
CAPACIDADE NOMINAL
Capacidade nominal (m³/h)
500
Capacidade nominal (ft³/min)
294
FAIXA DE OPERAÇÃO
Temperatura do Ar Externo / Umidade Relativa (°C / %UR)
-10~40/ 20~80
NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA
Modo de Troca de Energia (SH / H / L) (dB(A))
57.0 / 56.0 / 46.0
VENTILADOR DE AR DE ALIMENTAÇÃO
Tipo
Sirocco Fan
Qtd. (EA)
1
DIMENSÕES
Embalagem (L x A x P) (mm)
1,280 x 365 x 1,175
Líquido (W x H x D) (mm)
988 x 273 x 1,014
PESO
Embalagem (kg)
54.0
Líquido (kg)
44.0
TROCADOR DE CALOR
Tipo
Air to air Cross Flow Heat Exchanger
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
220-230-240, 1, 50
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA
Modo de Troca de Energia (SH / H / L) (dB(A))
37.0 / 36.0 / 28.0
Modo Bypass (SH / H / L) (dB(A))
37.0 / 37.0 / 28.0