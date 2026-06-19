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ERV, Recuperador de Energia
Principais recursos
- Ventilação de recuperação de energia com trocador de calor total
- Controle de qualidade do ar interno com filtro de ar, umidificador e sensor de CO2 (opcional)
- Resfriamento e aquecimento adicionais por serpentina DX (conectado com MULTI V)
- Filtro de ar de alto desempenho (opcional)
- Modo de operação: ERV, bypass e automático com sensor de CO2
- Várias configurações de velocidade do ventilador para controlar a taxa de fluxo de ar
Trocador de calor de alta eficiência
Garantia de eficiência e conforto por meio de ventilação de recuperação de energia de alta eficiência. Isso recupera a energia do ar interno que sai e a transfere para o ar fresco que entra, sem misturar o vapor do ar.
Modo de ventilação flexível
O modo de ventilação rápida evita a propagação de contaminantes sob pressão interna negativa e torna o ar interno fresco e confortável rapidamente.
Todas as especificações
VENTILADOR DE AR DE ALIMENTAÇÃO
Tipo
Direct-Drive Sirocco
Qtd. (EA)
1
MODO BYPASS
Etapa
SH/H/L
Corrente de operação (SH / H / L) (A)
2.9 / 2.4 / 1.4
Potência de entrada (SH / H / L) (W)
463 / 370 / 208
Taxa de fluxo de ar (SH / H / L) (m³/h)
1,000 / 1,000 / 800
Taxa de fluxo de ar (SH / H / L) (ft³/min)
588 / 588 / 470
Pressão estática externa (SH / H / L) (Pa(mmAq))
160 / 100 / 50
MODO DE TROCA DE ENERGIA
Etapa
SH/H/L
Corrente de operação (SH / H / L) (A)
2.9 / 2.4 / 1.4
Potência de entrada (SH / H / L) (W)
463 / 370 / 208
Taxa de fluxo de ar (SH / H / L) (m³/h)
1,000 / 1,000 / 800
Taxa de fluxo de ar (SH / H / L) (ft³/min)
588 / 588 / 470
Pressão estática externa (SH / H / L) (Pa(mmAq))
160 / 100 / 50
Eficiência de troca de temperatura (SH / H / L) (%)
79 / 79 / 80.9
Eficiência de Troca de Entalpia Resfriamento (SH / H / L) (%)
64 / 64 / 67
Eficiência de Troca de Entalpia Aquecimento (SH / H / L) (%)
71 / 71 / 73
VENTILADOR DE AR DE EXAUSTÃO
Tipo
Direct-Drive Sirocco
Qtd. (EA)
1
FILTROS
Tipo
Cleanable fibrous fleeces
Quantidade (EA)
2
Dimensões (L x A x P) (mm)
1,148 x 6 x 245
CAPACIDADE NOMINAL
Capacidade nominal (m³/h)
1,000
Capacidade nominal (ft³/min)
588
FAIXA DE OPERAÇÃO
Temperatura do Ar Externo / Umidade Relativa (°C / %UR)
-10~40/ 20~80
NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA
Modo de Troca de Energia (SH / H / L) (dB(A))
41.0 / 38.0 / 34.0
PESO
Embalagem (kg)
72.8
Líquido (kg)
62.8
DIMENSÕES
Embalagem (L x A x P) (mm)
1,420 x 495 x 1,327
Líquido (W x H x D) (mm)
1,101 x 405 x 1,230
SISTEMA DE DUTOS
Tamanho (mm)
Ø250
CAACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Amperagem Máxima do Fusível (MFA) (A)
8
TROCADOR DE CALOR
Tipo
Air to Air Cross Flow Heat Exchanger
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
1,50,220-240
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA
Modo de Troca de Energia (SH / H / L) (dB(A))
40.0 / 37.0 / 33.0
Modo Bypass (SH / H / L) (dB(A))
59.0 / 56.0 / 52.0