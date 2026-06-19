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ERV, Recuperador de Energia
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ERV, Recuperador de Energia

LZ-H100GBA5
A LG Ventilation Solution LZ-H080GXN4 tem formato quadrado, é prateada e tem dois orifícios de saída na lateral.
A LG Ventilation Solution LZ-H080GXN4 tem formato quadrado, é prateada e tem dois orifícios de saída na lateral.

Principais recursos

  • Ventilação de recuperação de energia com trocador de calor total
  • Controle de qualidade do ar interno com filtro de ar, umidificador e sensor de CO2 (opcional)
  • Resfriamento e aquecimento adicionais por serpentina DX (conectado com MULTI V)
  • Filtro de ar de alto desempenho (opcional)
  • Modo de operação: ERV, bypass e automático com sensor de CO2
  • Várias configurações de velocidade do ventilador para controlar a taxa de fluxo de ar
Mais

Trocador de calor de alta eficiência

Garantia de eficiência e conforto por meio de ventilação de recuperação de energia de alta eficiência. Isso recupera a energia do ar interno que sai e a transfere para o ar fresco que entra, sem misturar o vapor do ar.

Modo de ventilação flexível

O modo de ventilação rápida evita a propagação de contaminantes sob pressão interna negativa e torna o ar interno fresco e confortável rapidamente.

Sistema interligado de operação

O LG ERV pode ser interligado com aparelhos de ar-condicionado e controlado individualmente com IDUs. Esta função pode ser utilizada quando o sistema está conectado a um controle remoto.

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Todas as especificações

VENTILADOR DE AR DE ALIMENTAÇÃO

  • Tipo

    Direct-Drive Sirocco

  • Qtd. (EA)

    1

MODO BYPASS

  • Etapa

    SH/H/L

  • Corrente de operação (SH / H / L) (A)

    2.9 / 2.4 / 1.4

  • Potência de entrada (SH / H / L) (W)

    463 / 370 / 208

  • Taxa de fluxo de ar (SH / H / L) (m³/h)

    1,000 / 1,000 / 800

  • Taxa de fluxo de ar (SH / H / L) (ft³/min)

    588 / 588 / 470

  • Pressão estática externa (SH / H / L) (Pa(mmAq))

    160 / 100 / 50

MODO DE TROCA DE ENERGIA

  • Etapa

    SH/H/L

  • Corrente de operação (SH / H / L) (A)

    2.9 / 2.4 / 1.4

  • Potência de entrada (SH / H / L) (W)

    463 / 370 / 208

  • Taxa de fluxo de ar (SH / H / L) (m³/h)

    1,000 / 1,000 / 800

  • Taxa de fluxo de ar (SH / H / L) (ft³/min)

    588 / 588 / 470

  • Pressão estática externa (SH / H / L) (Pa(mmAq))

    160 / 100 / 50

  • Eficiência de troca de temperatura (SH / H / L) (%)

    79 / 79 / 80.9

  • Eficiência de Troca de Entalpia Resfriamento (SH / H / L) (%)

    64 / 64 / 67

  • Eficiência de Troca de Entalpia Aquecimento (SH / H / L) (%)

    71 / 71 / 73

VENTILADOR DE AR DE EXAUSTÃO

  • Tipo

    Direct-Drive Sirocco

  • Qtd. (EA)

    1

FILTROS

  • Tipo

    Cleanable fibrous fleeces

  • Quantidade (EA)

    2

  • Dimensões (L x A x P) (mm)

    1,148 x 6 x 245

CAPACIDADE NOMINAL

  • Capacidade nominal (m³/h)

    1,000

  • Capacidade nominal (ft³/min)

    588

FAIXA DE OPERAÇÃO

  • Temperatura do Ar Externo / Umidade Relativa (°C / %UR)

    -10~40/ 20~80

NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA

  • Modo de Troca de Energia (SH / H / L) (dB(A))

    41.0 / 38.0 / 34.0

PESO

  • Embalagem (kg)

    72.8

  • Líquido (kg)

    62.8

DIMENSÕES

  • Embalagem (L x A x P) (mm)

    1,420 x 495 x 1,327

  • Líquido (W x H x D) (mm)

    1,101 x 405 x 1,230

SISTEMA DE DUTOS

  • Tamanho (mm)

    Ø250

CAACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

  • Amperagem Máxima do Fusível (MFA) (A)

    8

TROCADOR DE CALOR

  • Tipo

    Air to Air Cross Flow Heat Exchanger

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Caso 1

    1,50,220-240

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA

  • Modo de Troca de Energia (SH / H / L) (dB(A))

    40.0 / 37.0 / 33.0

  • Modo Bypass (SH / H / L) (dB(A))

    59.0 / 56.0 / 52.0

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.