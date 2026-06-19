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Cassete 1 Via, unidade interna, 7 kBtu
Principais recursos
- Inverter compressor
- Compacto
- Fácil Instalação
Eficiência energética
A LG fornece refrigeração eficiente e poderosa com um compressor inversor avançado.
Design fino e compacto
Com 132 mm de altura, o LG 1 Way Cassette é adequado para instalações com espaços limitados.
Fácil instalação
O 1 Way Cassette apresenta um design compacto para instalação e manutenção flexíveis e fáceis.
Todas as especificações
CORRENTE (EVAPORADORA)
A/M/B (A)
0.2
TROCADOR DE CALOR
Linhas x Colunas x FPI
2 × 12 × 18
Área de Face (m²)
0.18
Nº
1
PESO
Embalagem (kg)
13.8
Líquido (kg)
11.7
CONEXÃO DA TUBULAÇÃO
Líquido (mm(pol))
Ø 6.35 (1/4)
Gás (mm(pol))
Ø 9.52 (3/8)
MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA
Saída (W)
1
Saída (Nº)
20
Tipo
BLDC
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
Fusível
Fuse
Protetor de Sobrecarga do Motor do Ventilador
Thermal Protector for Fan Motor
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)
Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
34 / 33 / 32
VENTILADOR INTERNO
Fluxo de Ar (Aquecimento, (SA/A/M/B)) (m³/min)
7.2 / 7.0 / 6.8
Tipo
Cross Flow Fan
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
220, 1, 60