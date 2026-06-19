Cassete 1 Via, unidade interna, 7 kBtu

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AMNW07GTUC0
Vista frontal mostrando a direção das palhetas do Cassete unidirecional acoplado ao teto da LG
Vista em perspectiva à direita do Cassete unidirecional acoplado ao teto da LG
Vista em perspectiva à esquerda do Cassete unidirecional acoplado ao teto da LG
Vista frontal mostrando a direção do filtro do Cassete unidirecional acoplado ao teto da LG
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Principais recursos

  • Inverter compressor
  • Compacto
  • Fácil Instalação
Uma folha formando um círculo envolve um ícone de raio, simbolizando a eficiência energética.

Eficiência energética

A LG fornece refrigeração eficiente e poderosa com um compressor inversor avançado.

Um ícone mostra o 1 Way Ceiling Cassette com setas indicando um tamanho reduzido.

Design fino e compacto

Com 132 mm de altura, o LG 1 Way Cassette é adequado para instalações com espaços limitados.

Um ícone de roda dentada é exibido com uma marca de seleção no centro.

Fácil instalação

O 1 Way Cassette apresenta um design compacto para instalação e manutenção flexíveis e fáceis.

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Todas as especificações

CORRENTE (EVAPORADORA)

  • A/M/B (A)

    0.2

TROCADOR DE CALOR

  • Linhas x Colunas x FPI

    2 × 12 × 18

  • Área de Face (m²)

    0.18

  • 1

PESO

  • Embalagem (kg)

    13.8

  • Líquido (kg)

    11.7

CONEXÃO DA TUBULAÇÃO

  • Líquido (mm(pol))

    Ø 6.35 (1/4)

  • Gás (mm(pol))

    Ø 9.52 (3/8)

MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA

  • Saída (W)

    1

  • Saída (Nº)

    20

  • Tipo

    BLDC

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

  • Fusível

    Fuse

  • Protetor de Sobrecarga do Motor do Ventilador

    Thermal Protector for Fan Motor

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)

  • Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    34 / 33 / 32

VENTILADOR INTERNO

  • Fluxo de Ar (Aquecimento, (SA/A/M/B)) (m³/min)

    7.2 / 7.0 / 6.8

  • Tipo

    Cross Flow Fan

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Caso 1

    220, 1, 60

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.