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Hi Wall, unidade interna, 12 kBtu/h
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Hi Wall, unidade interna, 12 kBtu/h

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Hi Wall, unidade interna, 12 kBtu/h

ARNU12GSJE4
O LG Wall Mounted ARNU12GSJE4 tem um formato longo de paralelepípedo retangular e uma leve curva na parte inferior.
O LG Wall Mounted ARNU12GSJE4 tem um formato longo de paralelepípedo retangular e uma leve curva na parte inferior.

Principais recursos

  • Auto Cleaning
  • Jato frio
  • IonizerPLUS

Auto Cleaning

O modelo Wall Mounted tem uma função de autolimpeza que seca o trocador de calor. A função de autolimpeza completa impede a formação de bactérias e mofo no trocador de calor.

Jato frio

Com apenas um clique, o ‘Jet Mode’ do LG Wall Mounted é ativado, otimizando seu fluxo de ar de alta velocidade para reduzir rapidamente a temperatura do ar de saída para 18°C ​​por 30 minutos.

Ionizador PLUS

O potente ionizador protege contra maus odores e bactérias como Escherichia coli e Staphylococcus nas superfícies, com mais de 8 milhões de íons que reduzem a contaminação e criam um ambiente mais seguro e limpo.

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Todas as especificações

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO

  • Nominal (Btu/h)

    9 600 / 10 900

  • Nominal (W)

    2 800 / 3 200

DIMENSÕES

  • Embalagem (L x A x P) (mm)

    892 × 381 × 249

  • Líquido (W x H x D) (mm)

    818 × 316 × 189

PESO

  • Embalagem (kg)

    11.3

  • Líquido (kg)

    8.4

TUBULAÇÃO DE CONEXÃO

  • Gás (mm (inch))

    12.7

  • Líquido (mm (inch))

    6.35

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM (USANDO BOMBA DE DRENAGEM)

  • O.D / I.D (mm)

    16

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Caso 1

    50/60 Hz 220-240 V~

PRODUCT INFORMATION

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.