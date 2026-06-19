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Hi Wall, unidade interna, 24 kBtu/h
Principais recursos
- Auto Cleaning
- Jato frio
- IonizerPLUS
Auto Cleaning
O modelo Wall Mounted tem uma função de autolimpeza que seca o trocador de calor. A função de autolimpeza completa impede a formação de bactérias e mofo no trocador de calor.
Jato frio
Com apenas um clique, o ‘Jet Mode’ do LG Wall Mounted é ativado, otimizando seu fluxo de ar de alta velocidade para reduzir rapidamente a temperatura do ar de saída para 18°C por 30 minutos.
Todas as especificações
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO
Nominal (Btu/h)
24 200 / 25 600
Nominal (W)
7 100 / 7 500
DIMENSÕES
Embalagem (L x A x P) (mm)
1 063 × 420 × 274
Líquido (W x H x D) (mm)
975 × 354 × 209
PESO
Embalagem (kg)
16.0
Líquido (kg)
12.2
TUBULAÇÃO DE CONEXÃO
Gás (mm (inch))
12.7
Líquido (mm (inch))
6.35
TUBULAÇÃO DE DRENAGEM (USANDO BOMBA DE DRENAGEM)
O.D / I.D (mm)
16
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Caso 1
50/60 Hz 220-240 V~
PRODUCT INFORMATION
- extensão:pdf