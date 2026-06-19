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Duto 100% ar externo, 76kBTU
Principais recursos
- Fornecimento de ar fresco de áreas externas
- Operação econômica (o ar natural externo é utilizado conforme as estações mudam para proporcionar mais economia)
Fornecimento de ar fresco externo
A Unidade LG Fresh Air Intake (FAU) é uma solução para ventilação que fornece ar fresco externo. Ao fazer isso, ele resfria e aquece simultaneamente o ar interno. Com a FAU, os espaços internos se beneficiam de uma pressão de ar consistente, que impede que o frio ou o calor indesejados entrem do lado de fora.
Todas as especificações
TUBULAÇÃO DE DRENAGEM (USANDO BOMBA DE DRENAGEM)
O.D / I.D (mm(inch))
25(1)
VENTILADOR INTERNO
Vazão de ar (resfriamento,(SH)/H/M/L) (m³/min)
- / 23.7 / 13.2 / 13.2
Pressão estática externa (configuração de fábrica) (Pa)
216
NÍVEL DE RUÍDO (UNIDADE INTERNA)
Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 70 / 67 / 67
Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 70 / 67 / 67
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)
Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 45 / 43 / 43
Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 45 / 43 / 43
PRODUTO
Tipo
Concealed Duct
TUBULAÇÃO DE CONEXÃO
Gás (mm (inch))
Φ19.05 (3/4)
Líquido (mm (inch))
Φ9.52 (3/8)
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (kW)
22.40
DIMENSÕES
Líquido (W x H x D) (mm)
1562 x 460 x 688
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Nominal (kW)
21.4
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
n.º 1
50 Hz 220-240 V~
n.º 2
60 Hz 220 V~
PESO
Líquido (kg)
73