Duto 100% ar externo, 76kBTU

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ARNU76GB8Z4
O LG Concealed Duct ARNU76GB8Z4 é um paralelepípedo retangular cinza com algumas entradas de ar no lado direito e uma saída de ar pequena na frente.
O LG Concealed Duct ARNU76GB8Z4 é um paralelepípedo retangular cinza com algumas entradas de ar no lado direito e uma saída de ar pequena na frente.

Principais recursos

  • Fornecimento de ar fresco de áreas externas
  • Operação econômica (o ar natural externo é utilizado conforme as estações mudam para proporcionar mais economia)

Fornecimento de ar fresco externo

A Unidade LG Fresh Air Intake (FAU) é uma solução para ventilação que fornece ar fresco externo. Ao fazer isso, ele resfria e aquece simultaneamente o ar interno. Com a FAU, os espaços internos se beneficiam de uma pressão de ar consistente, que impede que o frio ou o calor indesejados entrem do lado de fora. 

Operação econômica

A unidade utiliza ar fresco externo conforme as estações mudam para permanecer econômica.

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Todas as especificações

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM (USANDO BOMBA DE DRENAGEM)

  • O.D / I.D (mm(inch))

    25(1)

VENTILADOR INTERNO

  • Vazão de ar (resfriamento,(SH)/H/M/L) (m³/min)

    - / 23.7 / 13.2 / 13.2

  • Pressão estática externa (configuração de fábrica) (Pa)

    216

NÍVEL DE RUÍDO (UNIDADE INTERNA)

  • Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 70 / 67 / 67

  • Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 70 / 67 / 67

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)

  • Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 45 / 43 / 43

  • Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 45 / 43 / 43

PRODUTO

  • Tipo

    Concealed Duct

TUBULAÇÃO DE CONEXÃO

  • Gás (mm (inch))

    Φ19.05 (3/4)

  • Líquido (mm (inch))

    Φ9.52 (3/8)

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

  • Nominal (kW)

    22.40

DIMENSÕES

  • Líquido (W x H x D) (mm)

    1562 x 460 x 688

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

  • Nominal (kW)

    21.4

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • n.º 1

    50 Hz 220-240 V~

  • n.º 2

    60 Hz 220 V~

PESO

  • Líquido (kg)

    73

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.