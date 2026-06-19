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MULTI V S, Bomba de calor, 1 fase, Unidade externa, 4 HP, R410A
Principais recursos
- Comprimento de tubulação adequado
- Inverter Twin Rotary e Inverter Scroll Compressor
- Controle Inteligente
Comprimento de tubulação adequado
O maior comprimento da tubulação permite design e instalação flexíveis. Um sistema de resfriamento pode ser implementado de forma mais flexível em uma loja ou escritório, reduzindo o tempo de trabalho e proporcionando um design eficiente.
Controle de sensor duplo
O controle de sensor duplo monitora tanto a umidade quanto a temperatura. Além disso, controla a temperatura e a quantidade de ar de acordo com o ambiente circundante para uma operação econômica e confortável.
Todas as especificações
NÚMERO DE UNIDADES INTERNAS CONECTÁVEIS
Máx. (Condicional) (Unidades)
8
EXTERIOR
Cor
Warm Gray
RAL (Clássico)
RAL 7044
PADRÃO DE MEDIÇÃO (NÍVEL DE POTÊNCIA)
Padrão de Medição (Nível de Potência)
ISO 9614
PADRÃO DE MEDIÇÃO (NÍVEL DE PRESSÃO)
Padrão de Medição (Nível de Pressão)
ISO 3745
FATOR DE POTÊNCIA (RESFRIAMENTO / AQUECIMENTO)
Nominal
0.93/0.93
POTÊNCIA SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento / Aquecimento (dB(A))
67/71
DIMENSÕES
Embalagem (L x A x P) (mm)
1147 x 919 x 461
Líquido (W x H x D) (mm)
950 x 834 x 330
VENTILADOR DA CONDENSADORA
Tipo
Axial Flow Fan
Taxa de fluxo de ar (alta) (m³/min x Nr.)
60 x 1
Direção de descarga (lateral/superior)
Side
MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA
Tipo
BLDC
Acionador
DC Inverter
Saída (W x Nº)
124 x 1
TIPO DE CONEXÃO DA TUBULAÇÃO
Gás
Flare
Líquido
Flare
PESO
Embalagem (kg)
74
Líquido (kg)
65
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (BTU/h)
41300
Estimada (kW)
12.1
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Nominal (BTU/h)
42700
Estimada (kW)
12.5
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Faixa llimite de Tensão (Caso 1) (V)
198-264
Caso 1 (V, Phase, Hz)
50/60 Hz 220-240 V~
COMPRESSOR
Tipo
LG Inverter Scroll
Deslocamento do pistão (cm³/rev)
31.6
Número de rotações (rev./min)
3600
Saída do Motir (W x Nº)
3198 x 1
Método de partida
DC Inverter Starting
Tipo de Óleo
FW68D
REFRIGERANTE
Tipo
R410A
Pré-carga (kg)
1.8
t-CO₂ eq.
3.758
Tipo de Controle
Electronic Expansion Valve
TUBULAÇÃO DE CONEXÃO
Gás (mm (inch))
Φ15.88 (5/8)
Líquido (mm (inch))
Φ9.52 (3/8)
CABO DE CONEXÃO
Cabo de comunicação (VCTF-SB) (mm² × núcleos)
1.0~1.5 x 2
EFICIÊNCIA
EER (nominal) (W/W)
3.95
COP (nominal) (W/W)
4.31
CAACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Amperagem mínima do circuito (MCA) (A)
23.6
Amperagem Máxima do Fusível (MFA) (A)
30
Amperagem total de sobrecorrente (TOCA) (A)
26.0
Amperagem nominal de carga do compressor (refrigeração) (A)
14.5
Amperagem nominal de carga do compressor (aquecimento) (A)
13.7
Amperagem de carga total do motor do ventilador externo (FLA) (A)
0.5
TROCADOR DE CALOR
Tipo
Fin & Tube
Nº
1
Tipo de Serpentina
Wide Louver Plus
POTÊNCIA DE ENTRADA (RESFRIAMENTO)
Estimada (kW)
3.06
POTÊNCIA DE ENTRADA (AQUECIMENTO)
Estimada (kW)
2.90
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
Prevenção de alta pressão
O
Prevenção de congelamento
O
Controle da temperatura de descarga
O
Proteção do compressor/ventoinha
Over Heat Protection/Fan Driver overload protector
Proteção do inversor
Over Heat Protection/ Over Current protection
PRESSÃO SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento/aquecimento (dB(A))
51/55
PRODUCT INFORMATION
- extensão:pdf