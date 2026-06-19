MULTI V S, Unidade externa, 8 HP, R410A

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Controle de carga inteligente
Para economizar energia operacional, controla automaticamente a temperatura do refrigerante de acordo com a temperatura externa.
Componentes refrigerantes confiáveis
O Multi V S aprimorou a confiabilidade ao adotar um acumulador de grande volume. A maior confiabilidade é obtida pela redução da queda de pressão, graças à estrutura em espiral de alta eficiência, e pela duplicação do tamanho.
Todas as especificações
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
n.º 1
50 Hz(Гц) 380-415 V(B) 3N~
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Estimada (kW)
22.4
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Estimada (kW)
24.5
POTÊNCIA DE ENTRADA (RESFRIAMENTO)
Estimada (kW)
8.45
POTÊNCIA DE ENTRADA (AQUECIMENTO)
Estimada (kW)
6.96
EFICIÊNCIA
EER (nominal) (W/W)
2.65
COP (nominal) (W/W)
3.52
SEER (Wh/Wh)
7.13
SCOP (Wh/Wh)
4.53
Pdesign (a -10 °C, aquecimento) (kW)
14.9
VENTILADOR DA CONDENSADORA
Tipo
Axial Flow fan
Taxa de fluxo de ar (alta) (m³/min x Nr.)
140
Direção de descarga (lateral/superior)
Side
MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA
Acionador
DC Inverter
Saída (W x Nº)
124x2
COMPRESSOR
Tipo
BLDC Inverter Twin Rotary
Deslocamento do pistão (cm³/rev)
43.8
Saída do Motir (W x Nº)
4200x1
Método de partida
DC Inverter
Tipo de Óleo
FW68D(PVE)
TROCADOR DE CALOR
Tipo
Fin & Tube
DIMENSÕES
Líquido (W x H x D) (mm)
950 x 1380 x 330
Embalagem (L x A x P) (mm)
1140 x 1553 x 466
PESO
Líquido (kg)
115
Embalagem (kg)
127
EXTERIOR
Cor
Warm Gray
RAL (Clássico)
RAL 7044
REFRIGERANTE
Tipo
R410A
Pré-carga (kg)
3.5
GWP (Potencial de Aquecimento Global)
2087.5
t-CO₂ eq.
7.306
Tipo de Controle
Electronic Expansion Valve
TUBULAÇÃO DE CONEXÃO
Líquido (mm (inch))
Φ9.52 (3/8)
Gás (mm (inch))
Φ19.05 (3/4)
PRESSÃO SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento/aquecimento (dB(A))
57/57
POTÊNCIA SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento / Aquecimento (dB(A))
78/81
CABO DE CONEXÃO
Cabo de comunicação (VCTF-SB) (mm² × núcleos)
1.0~1.5x2C
NÚMERO DE UNIDADES INTERNAS CONECTÁVEIS
Máx. (Condicional) (Unidades)
13
PRODUCT INFORMATION
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