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MULTI V S, Bomba de calor, 3 fases, Unidade externa, 10 HP, R410A
Principais recursos
- Comprimento de tubulação adequado
- Inverter Twin Rotary e Inverter Scroll Compressor
- Controle Inteligente
Comprimento de tubulação adequado
O maior comprimento da tubulação permite design e instalação flexíveis. Um sistema de resfriamento pode ser implementado de forma mais flexível em uma loja ou escritório, reduzindo o tempo de trabalho e proporcionando um design eficiente.
Controle de sensor duplo
O controle de sensor duplo monitora tanto a umidade quanto a temperatura. Além disso, controla a temperatura e a quantidade de ar de acordo com o ambiente circundante para uma operação econômica e confortável.
Todas as especificações
FATOR DE POTÊNCIA (RESFRIAMENTO / AQUECIMENTO)
Nominal
0.93/0.93
POTÊNCIA SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento / Aquecimento (dB(A))
70/70
NÚMERO DE UNIDADES INTERNAS CONECTÁVEIS
Máx. (Condicional) (Unidades)
16
DIMENSÕES
Embalagem (L x A x P) (mm)
1210 x 500 x 1780
Líquido (W x H x D) (mm)
1090 x 1625 x 380
VENTILADOR DA CONDENSADORA
Tipo
Propeller fan
Taxa de fluxo de ar (alta) (m³/min x Nr.)
190
Direção de descarga (lateral/superior)
Side
MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA
Tipo
BLDC
Acionador
DC INVERTER
Saída (W x Nº)
250 x 2
PESO
Embalagem (kg)
158
Líquido (kg)
142
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Nominal (BTU/h)
107500
Estimada (kW)
31.5
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Faixa llimite de Tensão (Caso 1) (V)
342~456
Caso 1 (V, Phase, Hz)
220-240, 3, 50
Caso 2 (V, Phase, Hz)
220, 3, 60
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (BTU/h)
95900
Estimada (kW)
28
REFRIGERANTE
Tipo
R410A
Pré-carga (kg)
4.5
Tipo de Controle
Electronic Expansion Valve
COMPRESSOR
Tipo
Hermetically Sealed Scroll
Saída do Motir (W x Nº)
5,300 x 1
Tipo de Óleo
FVC68D(PVE)
TUBULAÇÃO DE CONEXÃO
Gás (mm (inch))
Φ22.22 (7/8)
Líquido (mm (inch))
Φ9.52 (3/8)
EFICIÊNCIA
EER (nominal) (W/W)
3.95
COP (nominal) (W/W)
4.38
TROCADOR DE CALOR
Tipo de Serpentina
Wide Louver Plus
POTÊNCIA DE ENTRADA (RESFRIAMENTO)
Estimada (kW)
7.09
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
Prevenção de alta pressão
High pressure sensor / High pressure switch
Prevenção de congelamento
O (Logical)
Controle da temperatura de descarga
O (Logical)
Proteção do compressor/ventoinha
Over-heat protection / Over-current protection
Proteção do inversor
Over-heat protection / Over-current protection
PRESSÃO SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento/aquecimento (dB(A))
58/58
CABO DE CONEXÃO
Cabo de comunicação (VCTF-SB) (mm² × núcleos)
1.0~1.5 x 2
PRODUCT INFORMATION
- extensão:pdf