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MULTI V S, Unidade externa, 10 HP, R410A
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MULTI V S, Unidade externa, 10 HP, R410A

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MULTI V S, Unidade externa, 10 HP, R410A

ARUN100LSS0
Unidade externa LG MULTI V S ARUN100LSS0, 10 HP. Tem uma forma retangular longa e possui duas grandes bandejas incorporadas no interior.
Unidade externa LG MULTI V S ARUN100LSS0, 10 HP. Tem uma forma retangular longa e possui duas grandes bandejas incorporadas no interior.

Principais recursos

  • Economia de energia (controle de carga inteligente, trocador de calor otimizado)
  • Componentes refrigerantes confiáveis
  • Aletas pretas resistentes à corrosão
  • Tamanho compacto e leve
Mais

Controle de carga inteligente

Para economizar energia operacional, controla automaticamente a temperatura do refrigerante de acordo com a temperatura externa. 

Trocador de calor otimizado

A eficiência é melhorada de acordo com diferentes rotas do trocador de calor para resfriamento e aquecimento com o uso do Circuito variável do trocador de calor, que seleciona de forma inteligente a rota ideal.

Componentes refrigerantes confiáveis

O Multi V S aprimorou a confiabilidade ao adotar um acumulador de grande volume. A maior confiabilidade é obtida pela redução da queda de pressão, graças à estrutura em espiral de alta eficiência, e pela duplicação do tamanho.

Tamanho compacto e leve

O tamanho do equipamento foi reduzido, o que gera economia no valor de compra, bem como no custo de instalação e manutenção. 

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Todas as especificações

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • n.º 1

    50 Hz 380-415 V 3N~

  • n.º 2

    60 Hz 380 V 3N~

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

  • Estimada (kW)

    28

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

  • Estimada (kW)

    30.6

POTÊNCIA DE ENTRADA (RESFRIAMENTO)

  • Estimada (kW)

    12.44

POTÊNCIA DE ENTRADA (AQUECIMENTO)

  • Estimada (kW)

    8.50

EFICIÊNCIA

  • EER (nominal) (W/W)

    2.25

  • COP (nominal) (W/W)

    3.60

  • SEER (Wh/Wh)

    6.28

  • SCOP (Wh/Wh)

    4.21

VENTILADOR DA CONDENSADORA

  • Tipo

    Propeller fan

  • Taxa de fluxo de ar (alta) (m³/min x Nr.)

    190

  • Direção de descarga (lateral/superior)

    Side

MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA

  • Acionador

    DC INVERTER

  • Saída (W x Nº)

    250 x 2

COMPRESSOR

  • Tipo

    Hermetically Sealed Scroll

  • Deslocamento do pistão (cm³/rev)

    62.1

  • Saída do Motir (W x Nº)

    5,300 x 1

  • Método de partida

    Inverter

  • Tipo de Óleo

    FW68D(PVE)

TROCADOR DE CALOR

  • Tipo

    Fin & Tube

DIMENSÕES

  • Líquido (W x H x D) (mm)

    1090 x 1625 x 380

  • Embalagem (L x A x P) (mm)

    1210 x 1780 x 500

PESO

  • Líquido (kg)

    142

  • Embalagem (kg)

    158

EXTERIOR

  • Cor

    Warm Gray

  • RAL (Clássico)

    RAL 7044

REFRIGERANTE

  • Tipo

    R410A

  • Pré-carga (kg)

    4.5

  • GWP (Potencial de Aquecimento Global)

    2087.5

  • t-CO₂ eq.

    9.394

  • Tipo de Controle

    Electronic Expansion Valve

TUBULAÇÃO DE CONEXÃO

  • Líquido (mm (inch))

    Φ9.52 (3/8)

  • Gás (mm (inch))

    Φ22.22 (7/8)

PRESSÃO SONORA (CONDENSADORA)

  • Resfriamento/aquecimento (dB(A))

    58/58

POTÊNCIA SONORA (CONDENSADORA)

  • Resfriamento / Aquecimento (dB(A))

    77/79

CABO DE CONEXÃO

  • Cabo de comunicação (VCTF-SB) (mm² × núcleos)

    1.0~1.5 x 2

NÚMERO DE UNIDADES INTERNAS CONECTÁVEIS

  • Máx. (Condicional) (Unidades)

    16

PRODUCT INFORMATION

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