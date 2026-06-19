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MULTI V S, Bomba de calor, 3 fases, Unidade externa, 12 HP, R410A
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MULTI V S, Bomba de calor, 3 fases, Unidade externa, 12 HP, R410A

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MULTI V S, Bomba de calor, 3 fases, Unidade externa, 12 HP, R410A

ARUN120BSS0
Unidade externa LG MULTI V S ARUN120BSS0, 12 HP. Tem uma forma retangular longa e possui duas grandes bandejas incorporadas no interior.
Unidade externa LG MULTI V S ARUN120BSS0, 12 HP. Tem uma forma retangular longa e possui duas grandes bandejas incorporadas no interior.

Principais recursos

  • Comprimento de tubulação adequado
  • Inverter Twin Rotary e Inverter Scroll Compressor
  • Controle Inteligente

Comprimento de tubulação adequado

O maior comprimento da tubulação permite design e instalação flexíveis. Um sistema de resfriamento pode ser implementado de forma mais flexível em uma loja ou escritório, reduzindo o tempo de trabalho e proporcionando um design eficiente.

Controle de sensor duplo

O controle de sensor duplo monitora tanto a umidade quanto a temperatura. Além disso, controla a temperatura e a quantidade de ar de acordo com o ambiente circundante para uma operação econômica e confortável.

Resposta operacional rápida

Ele detecta e controla a pressão diretamente usando um sensor para uma resposta mais rápida e precisa à variação de carga. A temperatura desejada pode ser atingida até 14% mais rápido com o controle de pressão.*

* Os resultados podem variar dependendo do ambiente.
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Todas as especificações

NÚMERO DE UNIDADES INTERNAS CONECTÁVEIS

  • Máx. (Condicional) (Unidades)

    20

FATOR DE POTÊNCIA (RESFRIAMENTO / AQUECIMENTO)

  • Nominal

    0.93/0.93

POTÊNCIA SONORA (CONDENSADORA)

  • Resfriamento / Aquecimento (dB(A))

    71/71

DIMENSÕES

  • Embalagem (L x A x P) (mm)

    1210 x 500 x 1780

  • Líquido (W x H x D) (mm)

    1090 x 1625 x 380

VENTILADOR DA CONDENSADORA

  • Tipo

    Propeller fan

  • Taxa de fluxo de ar (alta) (m³/min x Nr.)

    190

  • Direção de descarga (lateral/superior)

    Side

MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA

  • Tipo

    BLDC

  • Acionador

    DC INVERTER

  • Saída (W x Nº)

    250 x 2

PESO

  • Embalagem (kg)

    173

  • Líquido (kg)

    155

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    114700

  • Estimada (kW)

    33.6

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    129000

  • Estimada (kW)

    37.8

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Faixa llimite de Tensão (Caso 1) (V)

    342~456

  • Caso 1 (V, Phase, Hz)

    220-240, 3, 50

  • Caso 2 (V, Phase, Hz)

    220, 3, 60

COMPRESSOR

  • Tipo

    Hermetically Sealed Scroll

  • Saída do Motir (W x Nº)

    5,300 x 1

  • Tipo de Óleo

    FVC68D(PVE)

REFRIGERANTE

  • Tipo

    R410A

  • Pré-carga (kg)

    6.0

  • Tipo de Controle

    Electronic Expansion Valve

TUBULAÇÃO DE CONEXÃO

  • Gás (mm (inch))

    Φ28.58 (1-1/8)

  • Líquido (mm (inch))

    Φ12.7 (1/2)

CABO DE CONEXÃO

  • Cabo de comunicação (VCTF-SB) (mm² × núcleos)

    1.0~1.5 x 2

EFICIÊNCIA

  • EER (nominal) (W/W)

    3.91

  • COP (nominal) (W/W)

    4.01

TROCADOR DE CALOR

  • Tipo de Serpentina

    Wide Louver Plus

POTÊNCIA DE ENTRADA (RESFRIAMENTO)

  • Estimada (kW)

    9.08

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

  • Prevenção de alta pressão

    High pressure sensor / High pressure switch

  • Prevenção de congelamento

    O (Logical)

  • Controle da temperatura de descarga

    O (Logical)

  • Proteção do compressor/ventoinha

    Over-heat protection / Over-current protection

  • Proteção do inversor

    Over-heat protection / Over-current protection

PRESSÃO SONORA (CONDENSADORA)

  • Resfriamento/aquecimento (dB(A))

    60/60

PRODUCT INFORMATION

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.