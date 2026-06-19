MULTI V S, Unidade externa, 12 HP, R410A

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Controle de carga inteligente
Para economizar energia operacional, controla automaticamente a temperatura do refrigerante de acordo com a temperatura externa.
Componentes refrigerantes confiáveis
O Multi V S aprimorou a confiabilidade ao adotar um acumulador de grande volume. A maior confiabilidade é obtida pela redução da queda de pressão, graças à estrutura em espiral de alta eficiência, e pela duplicação do tamanho.
Todas as especificações
NÚMERO DE UNIDADES INTERNAS CONECTÁVEIS
Máx. (Condicional) (Unidades)
20
EXTERIOR
Cor
Warm Gray
RAL (Clássico)
RAL 7044
POTÊNCIA SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento / Aquecimento (dB(A))
78/82
DIMENSÕES
Embalagem (L x A x P) (mm)
1210 x 1790 x 500
Líquido (W x H x D) (mm)
1090 x 1625 x 380
VENTILADOR DA CONDENSADORA
Tipo
Propeller fan
Taxa de fluxo de ar (alta) (m³/min x Nr.)
190
Direção de descarga (lateral/superior)
Side
PESO
Embalagem (kg)
171
Líquido (kg)
155
COMPRESSOR
Tipo
Hermetically Sealed Scroll
Deslocamento do pistão (cm³/rev)
62.1
Saída do Motir (W x Nº)
5,300 x 1
Método de partida
Inverter
Tipo de Óleo
FW68D(PVE)
REFRIGERANTE
Tipo
R410A
Pré-carga (kg)
6.0
GWP (Potencial de Aquecimento Global)
2087.5
t-CO₂ eq.
12.525
Tipo de Controle
Electronic Expansion Valve
EFICIÊNCIA
SCOP (Wh/Wh)
4.32
Pdesign (a -10 °C, aquecimento) (kW)
23.5
EER (nominal) (W/W)
2.20
COP (nominal) (W/W)
3.00
TUBULAÇÃO DE CONEXÃO
Gás (mm (inch))
Φ28.58 (1-1/8)
Líquido (mm (inch))
Φ12.7 (1/2)
CABO DE CONEXÃO
Cabo de comunicação (VCTF-SB) (mm² × núcleos)
1.0~1.5 x 2
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Estimada (kW)
33.6
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Estimada (kW)
36.7
TROCADOR DE CALOR
Tipo
Fin & Tube
MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA
Acionador
DC INVERTER
Saída (W x Nº)
250 x 2
POTÊNCIA DE ENTRADA (RESFRIAMENTO)
Estimada (kW)
15.27
POTÊNCIA DE ENTRADA (AQUECIMENTO)
Estimada (kW)
12.23
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
n.º 1
50 Hz 380-415 V 3N~
n.º 2
60 Hz 380 V 3N~
PRESSÃO SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento/aquecimento (dB(A))
60/60
PRODUCT INFORMATION
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