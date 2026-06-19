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MULTI V 5 PRO, Bomba de calor, Unidade externa, 26 HP, R410A
Principais recursos
- Inverter Compressor superior
- Controle de sensor duplo
- Black Fin
Alta confiabilidade
O MULTI V 5 PRO é equipado com um Inverter Compressor de 5a Geração. Ele reduz a vibração e as cargas nos rolamentos e aumenta seu desempenho em operação sem óleo.
Controle de sensor duplo
O controle de sensor duplo monitora tanto a umidade quanto a temperatura. Além disso, controla a temperatura e a quantidade de ar de acordo com o ambiente circundante para uma operação econômica e confortável.
Todas as especificações
FATOR DE POTÊNCIA (RESFRIAMENTO / AQUECIMENTO)
Nominal
0.93 / 0.93
POTÊNCIA SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento / Aquecimento (dB(A))
88 / 90
NÚMERO DE UNIDADES INTERNAS CONECTÁVEIS
Máx. (Condicional) (Unidades)
42(64)
EXTERIOR
Cor
Morning Gray / Dawn Gray
RAL (Clássico)
RAL 7038 / RAL 7037
PADRÃO DE MEDIÇÃO (NÍVEL DE POTÊNCIA)
Padrão de Medição (Nível de Potência)
ISO 9614
PADRÃO DE MEDIÇÃO (NÍVEL DE PRESSÃO)
Padrão de Medição (Nível de Pressão)
ISO 3745
VENTILADOR DA CONDENSADORA
Tipo
Propeller fan
Taxa de fluxo de ar (alta) (m³/min x Nr.)
320 X 2
Direção de descarga (lateral/superior)
Top
TIPO DE CONEXÃO DA TUBULAÇÃO
Gás
Brazing
Líquido
Brazing
PESO
Embalagem (kg)
285
Líquido (kg)
268
DIMENSÕES
Embalagem (L x A x P) (mm)
1280 x 1825 x 796
Líquido (W x H x D) (mm)
1240 x 1690 x 760
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Faixa llimite de Tensão (Caso 1) (V)
342 - 456
Caso 1 (V, Phase, Hz)
50 Hz 380-415 V 3N~
Caso 2 (V, Phase, Hz)
60 Hz 380 V 3N~
Faixa limite de tensão (Caso 2) (V)
342 - 418
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (BTU/h)
248 400
Estimada (kW)
72.8
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Nominal (BTU/h)
248 400
Estimada (kW)
72.8
REFRIGERANTE
Tipo
R410A
Pré-carga (kg)
11
GWP (Potencial de Aquecimento Global)
2087.5
t-CO₂ eq.
22.963
Tipo de Controle
Electronic Expansion Valve
COMPRESSOR
Tipo
Hermetically Sealed Scroll
Deslocamento do pistão (cm³/rev)
62.1 x 2
Número de rotações (rev./min)
3600 x 2
Saída do Motir (W x Nº)
5,300 × 2
Método de partida
Inverter
Tipo de Óleo
FW68D(PVE)
TUBULAÇÃO DE CONEXÃO
Gás (mm (inch))
Φ34.9 (1-3/8)
Líquido (mm (inch))
Φ19.05 (3/4)
MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA
Acionador
DC INVERTER
Saída (W x Nº)
900 × 2
POTÊNCIA DE ENTRADA (RESFRIAMENTO)
Estimada (kW)
20.80
POTÊNCIA DE ENTRADA (AQUECIMENTO)
Estimada (kW)
20.50
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
Proteção do inversor
Over-heat protection / Over-current protection
Prevenção de alta pressão
High pressure sensor / High pressure switch
Prevenção de congelamento
O
Controle da temperatura de descarga
O
Proteção do compressor/ventoinha
Over-heat protection / Fan driver overload protector
PRESSÃO SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento/aquecimento (dB(A))
65 / 67
CABO DE CONEXÃO
Cabo de comunicação (VCTF-SB) (mm² × núcleos)
1.0 ~ 1.5 × 2C
EFICIÊNCIA
EER (nominal) (W/W)
3.5
COP (nominal) (W/W)
3.55
CAACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Amperagem mínima do circuito (MCA) (A)
54.5
Amperagem Máxima do Fusível (MFA) (A)
60
Amperagem total de sobrecorrente (TOCA) (A)
60
Corrente inicial máxima do compressor (MSC) (A)
11.8
Amperagem nominal de carga do compressor (refrigeração) (A)
31.5
Amperagem nominal de carga do compressor (aquecimento) (A)
31.0
Amperagem de carga total do motor do ventilador externo (FLA) (A)
2.5
TROCADOR DE CALOR
Tipo
Fin & Tube
Nº
1
Tipo de Serpentina
Wide Louver Plus