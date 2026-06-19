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MULTI V 5 PRO, Bomba de calor, Unidade externa, 26 HP, R410A
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MULTI V 5 PRO, Bomba de calor, Unidade externa, 26 HP, R410A

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MULTI V 5 PRO, Bomba de calor, Unidade externa, 26 HP, R410A

ARUN261BLS5
Unidade externa LG MULTI V 5 ARUN261BLS5, 26 HP, dutos quadrados na parte frontal e direita da unidade.
Unidade externa LG MULTI V 5 ARUN261BLS5, 26 HP, dutos quadrados na parte frontal e direita da unidade.

Principais recursos

  • Inverter Compressor superior
  • Controle de sensor duplo
  • Black Fin

Alta confiabilidade

O MULTI V 5 PRO é equipado com um Inverter Compressor de 5a Geração. Ele reduz a vibração e as cargas nos rolamentos e aumenta seu desempenho em operação sem óleo.

Controle de sensor duplo 

O controle de sensor duplo monitora tanto a umidade quanto a temperatura. Além disso, controla a temperatura e a quantidade de ar de acordo com o ambiente circundante para uma operação econômica e confortável.

Resistência à corrosão

O trocador de calor “Black Fin” exclusivo da LG oferece resistência e desempenho de longa duração. Este revestimento oferece forte proteção contra várias substâncias externas corrosivas.

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Todas as especificações

NÚMERO DE UNIDADES INTERNAS CONECTÁVEIS

  • Máx. (Condicional) (Unidades)

    42(64)

EXTERIOR

  • Cor

    Morning Gray / Dawn Gray

  • RAL (Clássico)

    RAL 7038 / RAL 7037

PADRÃO DE MEDIÇÃO (NÍVEL DE POTÊNCIA)

  • Padrão de Medição (Nível de Potência)

    ISO 9614

PADRÃO DE MEDIÇÃO (NÍVEL DE PRESSÃO)

  • Padrão de Medição (Nível de Pressão)

    ISO 3745

FATOR DE POTÊNCIA (RESFRIAMENTO / AQUECIMENTO)

  • Nominal

    0.93 / 0.93

POTÊNCIA SONORA (CONDENSADORA)

  • Resfriamento / Aquecimento (dB(A))

    88 / 90

DIMENSÕES

  • Embalagem (L x A x P) (mm)

    1280 x 1825 x 796

  • Líquido (W x H x D) (mm)

    1240 x 1690 x 760

VENTILADOR DA CONDENSADORA

  • Tipo

    Propeller fan

  • Taxa de fluxo de ar (alta) (m³/min x Nr.)

    320 X 2

  • Direção de descarga (lateral/superior)

    Top

TIPO DE CONEXÃO DA TUBULAÇÃO

  • Gás

    Brazing

  • Líquido

    Brazing

PESO

  • Embalagem (kg)

    285

  • Líquido (kg)

    268

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    248 400

  • Estimada (kW)

    72.8

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    248 400

  • Estimada (kW)

    72.8

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Faixa llimite de Tensão (Caso 1) (V)

    342 - 456

  • Caso 1 (V, Phase, Hz)

    220-240, 3, 50

  • Caso 2 (V, Phase, Hz)

    220, 3, 60

  • Faixa limite de tensão (Caso 2) (V)

    342 - 418

COMPRESSOR

  • Tipo

    Hermetically Sealed Scroll

  • Deslocamento do pistão (cm³/rev)

    62.1 x 2

  • Número de rotações (rev./min)

    3600 x 2

  • Saída do Motir (W x Nº)

    5,300 × 2

  • Método de partida

    Inverter

  • Tipo de Óleo

    FW68L

REFRIGERANTE

  • Tipo

    R410A

  • Pré-carga (kg)

    11

  • GWP (Potencial de Aquecimento Global)

    2087.5

  • t-CO₂ eq.

    22.963

  • Tipo de Controle

    Electronic Expansion Valve

TUBULAÇÃO DE CONEXÃO

  • Gás (mm (inch))

    Φ34.9 (1-3/8)

  • Líquido (mm (inch))

    Φ19.05 (3/4)

CABO DE CONEXÃO

  • Cabo de comunicação (VCTF-SB) (mm² × núcleos)

    1.0 ~ 1.5 × 2C

EFICIÊNCIA

  • EER (nominal) (W/W)

    3.5

  • COP (nominal) (W/W)

    3.55

CAACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

  • Amperagem mínima do circuito (MCA) (A)

    54.5

  • Amperagem Máxima do Fusível (MFA) (A)

    60

  • Amperagem total de sobrecorrente (TOCA) (A)

    60

  • Corrente inicial máxima do compressor (MSC) (A)

    11.8

  • Amperagem nominal de carga do compressor (refrigeração) (A)

    31.5

  • Amperagem nominal de carga do compressor (aquecimento) (A)

    31.0

  • Amperagem de carga total do motor do ventilador externo (FLA) (A)

    2.5

TROCADOR DE CALOR

  • Tipo

    Fin & Tube

  • 1

  • Tipo de Serpentina

    Wide Louver Plus

MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA

  • Acionador

    DC INVERTER

  • Saída (W x Nº)

    900 × 2

POTÊNCIA DE ENTRADA (RESFRIAMENTO)

  • Estimada (kW)

    20.80

POTÊNCIA DE ENTRADA (AQUECIMENTO)

  • Estimada (kW)

    20.50

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

  • Prevenção de alta pressão

    High pressure sensor / High pressure switch

  • Prevenção de congelamento

    O

  • Controle da temperatura de descarga

    O

  • Proteção do compressor/ventoinha

    Over-heat protection / Fan driver overload protector

  • Proteção do inversor

    Over-heat protection / Over-current protection

PRESSÃO SONORA (CONDENSADORA)

  • Resfriamento/aquecimento (dB(A))

    65 / 67

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.