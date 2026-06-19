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MULTI V WATER 5, com recuperação de calor com água, Unidade externa, 14 HP, R410A
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MULTI V WATER 5, com recuperação de calor com água, Unidade externa, 14 HP, R410A

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MULTI V WATER 5, com recuperação de calor com água, Unidade externa, 14 HP, R410A

ARWM140LAS5
O LG MULTI V WATER 5, com recuperação de calor com água, 14 HP, é retangular e possui várias entradas no lado esquerdo da parte frontal.
O LG MULTI V WATER 5, com recuperação de calor com água, 14 HP, é retangular e possui várias entradas no lado esquerdo da parte frontal.

Principais recursos

  • Sistema econômico e altamente eficiente
  • Instalação flexível e economia de espaço
  • Controle e monitoramento por dispositivo móvel
  • Operação estável a partir de várias fontes de calor
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Sistema econômico e altamente eficiente

Com a tecnologia patenteada HiPOR™, a eficiência do compressor foi maximizada pela redução da perda de energia devido à circulação de óleo.

Instalação flexível e economia de espaço

O formato compacto permite fácil instalação em vários tipos de prédios. Além disso, as unidades podem ser empilhadas duplamente, economizando 50% do espaço necessário.

Controle e monitoramento por dispositivo móvel

Controle e monitore a IDU com o aplicativo LG ThinQ. Monitore o status do seu ar-condicionado e diagnostique problemas facilmente conectando-se com seu smartphone.
 

Uso confiável com várias fontes de calor

Além de poder utilizar uma torre de resfriamento e uma caldeira para fornecer refrigeração e aquecimento, o sistema Multi V Water também pode adicionar fontes adicionais de calor.

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Todas as especificações

FLUXO DE ÁGUA NOMINAL ( LPM )

  • Fluxo de água nominal ( LPM )

    135

POTÊNCIA SONORA (CONDENSADORA)

  • Resfriamento / Aquecimento (dB(A))

    64 / 65

EXTERIOR

  • Cor

    Morning Gray / Dawn Gray

  • RAL (Clássico)

    RAL 7038 / RAL 7037

PERDA DE CARGA ( KPA )

  • Perda de carga ( kPa )

    29.6

REFRIGERANTE

  • Tipo

    R410A

  • Pré-carga (kg)

    3.5

  • Tipo de Controle

    Electronic expansion valve

COMPRESSOR

  • Tipo

    Hermetically Sealed Scroll

  • Número de rotações (rev./min)

    3600

  • Carga de Óleo (cc x Nº)

    1,200 x 1

  • Saída do Motir (W x Nº)

    5300 x 1

  • Modelo x Nº

    JQC068MAA x 1

  • Deslocamento do pistão (cm³/rev)

    62.1

  • Método de partida

    Direct On Line

  • Tipo de Óleo

    FW68D(PVE)

TUBULAÇÃO DE CONEXÃO

  • Gás (mm (inch))

    Φ28.58 (1-1/8)

  • Líquido (mm (inch))

    Φ12.7 (1/2)

  • Gás de baixa pressão (recuperação de calor) (mm (pol))

    Φ28.58 (1-1/8)

  • Gás de alta pressão (recuperação de calor) (mm (pol))

    Φ22.22 (7/8)

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • n.º 1

    50 Hz 380-415 V 3N~

  • n.º 2

    380, 3, 60

PRESSÃO SONORA (CONDENSADORA)

  • Resfriamento/aquecimento (dB(A))

    52 / 53

TUBOS DE CONEXÃO DE ÁGUA

  • Entrada (mm)

    PT 40 (Internal Thread)

  • Saída (mm)

    PT 40 (Internal Thread)

PESO

  • Líquido (kg)

    149 x 1

CABO DE CONEXÃO

  • Cabo de comunicação (VCTF-SB) (mm² × núcleos)

    1.0 ~ 1.5 × 2C

FAIXA DE OPERAÇÃO CONTÍNUA (TEMPERATURA INTERNA)

  • Resfriamento (°C(WB))

    15 ~ 40

  • Aquecimento (°C(DB))

    15 ~ 40

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

  • Estimada (kW)

    39.2

DIMENSÕES

  • Líquido (W x H x D) (mm)

    772 x 1120 x 547

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

  • Estimada (kW)

    44.1

TROCADOR DE CALOR

  • Tipo

    Stainless Steel Plate

  • Resistência máxima à pressão (kg/cm²)

    45

FAIXA DE OPERAÇÃO (TEMPERATURA INTERNA)

  • Resfriamento (°C(WB))

    10 ~ 45

  • Aquecimento (°C(DB))

    -5 ~ 45

POTÊNCIA DE ENTRADA (RESFRIAMENTO)

  • Estimada (kW)

    6.22

POTÊNCIA DE ENTRADA (AQUECIMENTO)

  • Estimada (kW)

    6.78

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.