MULTI V WATER 5, com recuperação de calor com água, Unidade externa, 14 HP, R410A

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sistema econômico e altamente eficiente
Com a tecnologia patenteada HiPOR™, a eficiência do compressor foi maximizada pela redução da perda de energia devido à circulação de óleo.
Controle e monitoramento por dispositivo móvel
Todas as especificações
FLUXO DE ÁGUA NOMINAL ( LPM )
Fluxo de água nominal ( LPM )
135
POTÊNCIA SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento / Aquecimento (dB(A))
64 / 65
EXTERIOR
Cor
Morning Gray / Dawn Gray
RAL (Clássico)
RAL 7038 / RAL 7037
PERDA DE CARGA ( KPA )
Perda de carga ( kPa )
29.6
REFRIGERANTE
Tipo
R410A
Pré-carga (kg)
3.5
Tipo de Controle
Electronic expansion valve
COMPRESSOR
Tipo
Hermetically Sealed Scroll
Número de rotações (rev./min)
3600
Carga de Óleo (cc x Nº)
1,200 x 1
Saída do Motir (W x Nº)
5300 x 1
Modelo x Nº
JQC068MAA x 1
Deslocamento do pistão (cm³/rev)
62.1
Método de partida
Direct On Line
Tipo de Óleo
FW68D(PVE)
TUBULAÇÃO DE CONEXÃO
Gás (mm (inch))
Φ28.58 (1-1/8)
Líquido (mm (inch))
Φ12.7 (1/2)
Gás de baixa pressão (recuperação de calor) (mm (pol))
Φ28.58 (1-1/8)
Gás de alta pressão (recuperação de calor) (mm (pol))
Φ22.22 (7/8)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
n.º 1
50 Hz 380-415 V 3N~
n.º 2
380, 3, 60
PRESSÃO SONORA (CONDENSADORA)
Resfriamento/aquecimento (dB(A))
52 / 53
TUBOS DE CONEXÃO DE ÁGUA
Entrada (mm)
PT 40 (Internal Thread)
Saída (mm)
PT 40 (Internal Thread)
PESO
Líquido (kg)
149 x 1
CABO DE CONEXÃO
Cabo de comunicação (VCTF-SB) (mm² × núcleos)
1.0 ~ 1.5 × 2C
FAIXA DE OPERAÇÃO CONTÍNUA (TEMPERATURA INTERNA)
Resfriamento (°C(WB))
15 ~ 40
Aquecimento (°C(DB))
15 ~ 40
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Estimada (kW)
39.2
DIMENSÕES
Líquido (W x H x D) (mm)
772 x 1120 x 547
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Estimada (kW)
44.1
TROCADOR DE CALOR
Tipo
Stainless Steel Plate
Resistência máxima à pressão (kg/cm²)
45
FAIXA DE OPERAÇÃO (TEMPERATURA INTERNA)
Resfriamento (°C(WB))
10 ~ 45
Aquecimento (°C(DB))
-5 ~ 45
POTÊNCIA DE ENTRADA (RESFRIAMENTO)
Estimada (kW)
6.22
POTÊNCIA DE ENTRADA (AQUECIMENTO)
Estimada (kW)
6.78