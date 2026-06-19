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Teto, 48kBTU
Principais recursos
- Design Diferenciado (Prêmio iF Design Award.)
- Resfriamento e aquecimento potentes (Resfriamento e aquecimento potentes de até 4,2 m de altura do chão e 15 m de distância do teto)
- Filtro de um toque (Estrutura de filtro de fácil entrada/saída)
- Controle de dois termistores (Unidade interna e controle remoto com fio)
Design diferenciado
Design moderno e elegante em formato de V, preto, que complementa qualquer espaço comercial. O design foi reconhecido e recebeu o prêmio iF Design Award.
Filtro de um toque
Estrutura de filtro de fácil entrada/saída, bem como um filtro simplificado de duas peças, que desliza para fora para facilitar a limpeza e a manutenção.
Todas as especificações
VENTILADOR INTERNO
Vazão de ar (resfriamento,(SH)/H/M/L) (m³/min)
- / 29,0 / 24,0 / 20,0
NÍVEL DE RUÍDO (UNIDADE INTERNA)
Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 68 / 67 / 66
Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 68 / 67 / 66
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)
Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 47 / 44 / 40,5
Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
- / 47 / 44 / 40,5
PRODUTO
Tipo
Convertible
TUBULAÇÃO DE CONEXÃO
Gás (mm (inch))
Φ15,88 (5/8)
Líquido (mm (inch))
Φ9,52 (3/8)
CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO
Nominal (kW)
14,10
DIMENSÕES
Líquido (W x H x D) (mm)
1.600 x 235 x 690
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO
Nominal (kW)
15,9
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
n.º 1
50 Hz 220-240 V~
n.º 2
60 Hz 220 V~
PESO
Líquido (kg)
37,0
PRODUCT INFORMATION
- extensão:pdf