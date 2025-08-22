We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Soluções de software
Ajudamos sua empresa a economizar tempo e operar telas de sinalização digital de maneira mais eficaz em vários locais.
Conheça
LG Digital Connect
Deseja renovar seu espaço?
Visite o Showroom Virtual e tenha ideias criativas!
Soluções
LG Business Cloud
Uma plataforma integrada de soluções de software com base na nuvem, oferecendo gerenciamento flexível de displays de sinalização a qualquer hora e em qualquer lugar.
Solução no local
Experimente soluções de software com base em servidor físico para melhorar o desempenho dos displays de sinalização operacionais.
Solução SignageCare
Cuidados genuínos que vão além de displays de sinalização para aprimorar o gerenciamento de longo prazo dos seus displays digitais.
webOS
O WebOS Signage oferece alta compatibilidade, permitindo a integração com diversos hardwares e soluções.