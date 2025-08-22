We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
A LG Business Cloud é uma plataforma de soluções que reúne as soluções B2B da LG em um só lugar. Ela inclui soluções como CMS, RMS e publicidade, permitindo o uso diversificado e eficiente de soluções de sinalização digital. É uma plataforma de nuvem que receberá novas soluções de maneira sequencial. Fornecemos diversas explicações relacionadas às soluções para melhorar a acessibilidade e tornamos possível comprar, integrar e gerenciar soluções diretamente em um único site.
LG SuperSign Cloud
Uma solução que permite a criação e distribuição de conteúdo sem esforço com ferramentas de edição flexíveis.
LG ConnectedCare
Uma solução de nuvem para monitorar e gerenciar de forma centralizada a operação dos monitores de sinalização da LG.
LG DOOH Ads
Uma plataforma DOOH (Digital Out-Of-Home) projetada para otimizar o gerenciamento de mídia.
LG Pro:Centric Cloud
Solução de gerenciamento de hotéis baseada em nuvem que permite o gerenciamento integrado.
Experiência com soluções
Materiais fáceis de usar
Na LG Business Cloud, você pode não só acessar páginas detalhadas das soluções incluídas, como também fazer download de folhetos para entender as soluções em detalhes e assistir a vídeos tutoriais.
Licença de avaliação
Também está disponível a opção de solicitar uma licença de avaliação gratuita* para experimentar a solução em primeira mão.
* O número e o período das licenças de avaliação gratuita podem variar de acordo com o país.
Compra e assinatura de soluções
Selecione e compre ou assine as soluções necessárias com base na quantidade, no tipo, no grau e na duração das licenças, de acordo com o ambiente de uso, semelhante à compra de produtos on-line. As soluções adquiridas ou assinadas podem ser facilmente integradas aos dispositivos LG* no mesmo site.
* As soluções disponíveis podem variar dependendo do dispositivo.
** Compras e assinaturas on-line agora estão disponíveis nos EUA, com planos de expansão para outros países no futuro.
Gerenciamento de dispositivos
Na LG Business Cloud, o registro de dispositivos de sinalização da LG* permite o suporte a controles simples, como ligar/desligar, reiniciar etc. Informações breves sobre os dispositivos registrados (tipo de dispositivo, nome do modelo, número de série etc.) também podem ser visualizadas.
* Aplica-se a dispositivos com versão webOS 6.0 ou superior.