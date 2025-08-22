O LG ConnectedCare é uma solução de software baseada na nuvem que opera pela Internet, em vez de ser instalada em computadores ou servidores físicos. Ele oferece uma série de benefícios para as empresas, incluindo acessibilidade em qualquer local que possua uma conexão com a Internet, custos iniciais reduzidos e manutenção e atualizações simplificadas. Usando soluções baseadas na nuvem, as empresas podem evitar os custos associados a servidores físicos, como hardware, manutenção e upgrades. Optar por um modelo de assinatura baseado na nuvem reduz as despesas operacionais e de instalação em comparação com as soluções locais, tornando-o uma opção econômica para empresas de todos os portes.