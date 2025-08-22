* O LG ConnectedCare oferece suporte para a detecção automática e em tempo real de erros de pixel do display. Em caso de detecção de erros, ele exibe uma mensagem de alerta na tela de gerenciamento do dispositivo do usuário ou envia um e-mail de notificação de problema ao administrador designado. * O LG ConnectedCare oferece funcionalidade para detectar erros de pixel e notificar os usuários, mas a resolução de problemas de pixel requer ação por parte do usuário ou do integrador de sistemas. ** Os modelos compatíveis podem ser encontrados no quadro de avisos no site do LG Business Cloud.