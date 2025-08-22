We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Redefina o padrão de trabalho em equipe com
o Serviço de Redação Colaborativa da LG
O LG CreateBoard Lab é um serviço de redação colaborativa criado com base no LG CreateBoard. Ele oferece suporte a aplicativos Web e é compatível com vários sistemas operacionais, permitindo que os usuários o acessem de vários dispositivos, além do LG CreateBoards, a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso proporciona aos usuários uma experiência consistente e habilita a colaboração em tempo real com várias pessoas, além das restrições espaciais.
* Alguns recursos podem não ser compatíveis, dependendo do sistema operacional. ** Os recursos e o design do serviço LG CreateBoard Lab estão sujeitos a atualizações contínuas.
Desenhos e ferramentas
O LG CreateBoard Lab oferece um conjunto abrangente de ferramentas para facilitar a comunicação no quadro inteligente. Você pode utilizar convenientemente uma variedade de ferramentas, desde as tradicionais para desenhar formas ou escrever textos até as digitais, como navegadores da Web e calculadoras.
Os seguintes recursos estão incluídos:
Menu de ferramentas
O LG CreateBoard Lab, com seu menu de ferramentas intuitivo, facilita o acesso às funções para novos usuários. Essa coleção de menus reúne todas as funções necessárias para usar um quadro inteligente, incluindo ferramentas de escrita, desenho, colaboração, gerenciamento de quadros e configurações. Os usuários podem acessar todos os recursos do aplicativo pelo menu de ferramentas e personalizá-lo com as ferramentas que utilizam com frequência.
Caneta
O LG CreateBoard Lab oferece uma variedade de cores e o recurso Caneta mágica. Quando você desenha um objeto com essa caneta, ela procura um objeto semelhante (por exemplo, texto, imagem ou forma) em seu banco de dados e converte o desenho nesse objeto.
* O recurso Caneta mágica está disponível apenas no aplicativo para Android.
Forma
O LG CreateBoard Lab oferece uma variedade de formas 2D e 3D, com ângulos e lados ajustáveis. Essas ferramentas de forma podem ser efetivamente usadas para vários fins, como nas aulas de matemática.
Elaboração de projetos
Os usuários podem utilizar uma régua digital, uma régua triangular e um transferidor para interagir perfeitamente em tempo real sem precisar de ferramentas físicas.
Ferramenta utilitária
As ferramentas intuitivas, como os dados, o botão giratório, o relógio e a calculadora, aumentam a interação e o envolvimento dos participantes.
Quadro de avisos
Os usuários podem utilizar quadros de avisos ajustáveis em várias cores e tamanhos para fixar informações importantes, como detalhes e atribuições de Wi-Fi.
Modelo
Os usuários podem explorar uma gama diversificada de arquivos de modelos adaptados a vários temas, incluindo mapas mentais, sessões de brainstorming e fluxogramas. Esses modelos cuidadosamente projetados permitem que os educadores prepararem sem esforço conteúdo educacional de impacto e eficaz.
* O modelo é um recurso pago.
Navegador de internet
Quando materiais adicionais ou recursos audiovisuais são necessários, os usuários podem acessá-los instantaneamente pela Web. As informações relevantes descobertas por meio da navegação na Web (texto, imagens, etc.) podem ser facilmente arrastadas e soltas da Web para o documento.
* O recurso Navegador da Web está disponível no aplicativo Android.
Colaboração
A colaboração é um recurso que permite que vários usuários compartilhem um quadro e trabalhem juntos.
Professores e alunos podem interagir escrevendo ou desenhando no quadro em tempo real.
Os seguintes recursos estão incluídos:
* O Modo de sessão temática e o Modo de tarefa são serviços pagos. ** O número de participantes varia de acordo com o tipo de serviço.
Modo de colaboração
Todos os participantes podem se conectar a uma classe e colaborar em um quadro compartilhado em tempo real. As contribuições de todos são refletidas instantaneamente no quadro, tornando-o ideal para atividades como mapeamento mental ou brainstorming.
Modo de sessão temática
O anfitrião pode dividir o espaço do quadro em várias áreas e alocá-las aos participantes. Embora cada participante compartilhe o mesmo quadro, eles só podem escrever ou desenhar na área que lhes foi atribuída.
Modo de tarefa
Os professores podem utilizar o Modo de tarefa para atribuir problemas aos alunos. Os alunos podem resolver os problemas com seus próprios dispositivos e enviar suas respostas imediatamente, permitindo que os professores forneçam feedback imediato. Isso melhora a eficiência do aprendizado.
Recursos de conveniência para o usuário
O LG CreateBoard Lab foi projetado com foco na conveniência dos usuários.
Personalização da barra de ferramentas
A barra de ferramentas é uma coleção de várias funções para serem utilizadas no aplicativo. Você pode personalizá-la organizando os recursos usados com frequência.
Inserir conteúdo
Os usuários podem importar facilmente imagens, vídeos, áudio e muito mais para o quadro, inclusive conteúdo de dispositivos externos, como telefones celulares e câmeras.
Função de gesto
O LG CreateBoard oferece uma função de gestos para utilizar de forma conveniente várias funções básicas do quadro. Por exemplo, basta tocar duas vezes na tela do LG CreateBoard com quatro ou cinco dedos para que um sinal de atenção apareça com um som. Isso facilita a captura da atenção dos participantes nos momentos em que você precisa que eles se concentrem.
Fácil de salvar e compartilhar
Os quadros criados no LG CreateBoard Lab podem ser salvos no armazenamento em nuvem, no Google Drive ou até mesmo no Google Sala de Aula. Após as reuniões, basta verificar um código QR para transferi-las para seu dispositivo pessoal.
Suporte para vários sistemas operacionais
O LG CreateBoard Lab oferece suporte a vários sistemas operacionais, permitindo que os usuários o utilizem não apenas com o LG CreateBoard, mas também com outros dispositivos. Isso permite que os usuários mantenham uma experiência perfeita em tablets, laptops e vários outros dispositivos, mesmo fora da sala de aula.
* Alguns recursos podem não ser compatíveis, dependendo do sistema operacional.