O LG Pro:Centric Cloud oferece um visualizador de dados abrangente que permite que os hoteleiros acessem informações valiosas por meio de vários painéis. Isso permite que eles executem suas operações com mais eficiência e tomem decisões informadas com base nas preferências dos hóspedes. Por exemplo, os hotéis podem analisar os padrões individuais de visualização de TV dos hóspedes para obter insights sobre seus comportamentos e preferências, como a duração da estadia no quarto e os canais preferidos. Essas informações podem ser utilizadas para fornecer sugestões personalizadas ou reorganizar as ofertas de canais, melhorando, em última análise, a experiência geral dos hóspedes. Além disso, os hoteleiros podem monitorar os status de aviso e resolver prontamente qualquer problema com o dispositivo para garantir operações tranquilas. Com o visualizador de dados, dados significativos são coletados e os hotéis podem analisar os dados por conta própria para obter insights valiosos, que podem melhorar a experiência dos hóspedes.