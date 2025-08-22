We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.
A solução ideal de gerenciamento de hotéis
O LG Pro:Centric Cloud é uma solução de gerenciamento de hotéis baseada em nuvem, poderosa e conveniente, que permite o gerenciamento integrado. Essa solução de gerenciamento abrangente permite que os hotéis criem conteúdo facilmente para displays nos quartos, oferecendo serviços personalizados aos seus clientes. Ao utilizar o LG Pro:Centric Cloud, os hotéis podem monitorar o status dos quartos e as solicitações dos clientes e acumular dados significativos gerados durante a operação de um hotel.
* O LG Pro:Centic Cloud está disponível para uso por meio de uma assinatura paga e requer um registro separado
Serviço de nuvem
O LG Pro:Centric Cloud é uma solução baseada em servidor na nuvem que opera em um ambiente conectado à rede, possibilitando o acesso remoto independentemente da localização e minimizando a necessidade de visitas desnecessárias ao local. Além disso, o LG Pro:Centric Cloud oferece excelente escalabilidade, facilitando a adição de novos dispositivos à solução e permitindo a integração perfeita com outros sistemas. Em comparação com as soluções tradicionais no local, o LG Pro:Centric Cloud permite a economia de custos no investimento inicial.
* Como o LG Pro:Centric Cloud é uma solução baseada na nuvem, ele pode ser afetado pelas condições da rede
Aprimorando a experiência de hospitalidade
As empresas SI podem operar a solução de forma conveniente devido ao processo simplificado de licenciamento e instalação. Além disso, elas podem integrá-lo perfeitamente ao seu sistema usando a API aberta.
Os hotéis podem obter dados valiosos relacionados ao uso do cliente que podem ajudar nas operações do hotel. Além disso, a fácil criação de conteúdo e a publicidade personalizada podem levar a um aumento da receita.
Acessibilidade
Uma das principais vantagens das soluções baseadas em nuvem é a acessibilidade. O gerenciamento remoto e o acesso ao sistema são possíveis em qualquer lugar com uma conexão de rede. O LG Pro:Centric Cloud pode ser gerenciado e atualizado remotamente de qualquer local, simplificando o gerenciamento de TVs de hotéis e reduzindo a necessidade de visitas físicas aos locais.
Escalabilidade
A escalabilidade do LG Pro:Centric Cloud simplifica a emissão e a instalação de licenças, utilizando sua arquitetura baseada em servidor em nuvem para uma expansão contínua entre regiões sem a necessidade de servidores separados. Além disso, com a assinatura de uma licença da solução, fornecemos uma API aberta que permite personalizar e utilizar as funções necessárias para a vinculação com outros sistemas.
Custo inicial reduzido
Hospedar seu próprio servidor e instalar uma solução pode ser caro, pois a compra de licenças e a instalação inicial do sistema envolvem custos elevados. No entanto, as soluções baseadas em servidores na nuvem têm custos de investimento inicial mais baixos em comparação com as soluções no local, pois não exigem servidores físicos nem custos de operação.
Gerenciamento de conteúdo e de grupos
Ao operar um hotel, a comunicação eficaz com os clientes é essencial, seja por meio de displays no saguão ou nos quartos de hóspedes. Para atender a essas necessidades de comunicação, é necessário que vários conteúdos sejam reproduzidos nos displays. Com o LG Pro:Centric Cloud, os hotéis podem criar facilmente conteúdo que mostre a identidade do hotel ou forneça informações essenciais aos clientes. Além disso, o LG Pro:Centric Cloud permite que os hotéis forneçam serviços personalizados, adaptando o conteúdo às preferências individuais do cliente.
Gerenciamento de conteúdo simples e fácil
A ferramenta de edição intuitiva do LG Pro:Centric Cloud permite que os usuários criem facilmente imagens de tela intrigantes com várias opções de modelos e widgets. O design ideal ficou mais fácil do que nunca, pois tudo, desde a escolha de fontes e a alteração de tamanhos, a inserção de imagens e clipes de vídeo, até a aplicação de vários efeitos de animação, pode ser feito com a simples funcionalidade de arrastar e soltar.
Gerenciamento flexível de grupos
Os gerentes de hotel podem coordenar os canais de TV no quarto para atender a cada hóspede. Diferentes canais e mensagens podem ser fornecidos a cada grupo de acordo com suas preferências, objetivo da visita, grau do quarto etc.* Além disso, promoções e avisos especiais podem ser enviados a grupos selecionados com serviços personalizados e marketing mais eficaz.
Experiência aprimorada dos usuários
Com o LG Pro:Centric Cloud, os hotéis podem elevar as experiências dos hóspedes a um novo nível de personalização e interatividade. Por meio de TVs no quarto, serviços especializados podem ser fornecidos aos hóspedes, criando experiências personalizadas. Começando com uma mensagem calorosa de boas-vindas ao entrar no quarto, os hotéis podem fornecer anúncios e propagandas personalizados para grupos específicos de hóspedes através da TV. Além disso, os hóspedes podem solicitar serviços ou acessar informações de maneira conveniente.
* As compras podem ser feitas pelo telefone do hóspede por meio da verificação do código QR na TV para acessar os links de compra. ** Observação: é necessário pagar uma taxa separada para o uso do serviço de informações de voo.
Editor de aplicativos Web
O LG Pro:Centric Cloud teve como objetivo aprimorar a experiência dos clientes, aproveitando a onipresença dos telefones celulares, em vez de depender de telefones fixos ou TVs para a comunicação. Com essa solução, os hotéis podem desenvolver sem esforço seus próprios aplicativos Web. Os clientes podem acessar esse aplicativo por meio da verificação de um código QR, habilitando-os a controlar a TV, solicitar serviço de quarto e acessar informações úteis usando seus telefones celulares. Os hoteleiros podem responder prontamente às solicitações dos hóspedes e fornecer serviços por meio do dispositivo móvel.
Serviço de conteúdo sob demanda*
Com o LG Pro:Centric Cloud, os hotéis podem oferecer aos hóspedes o serviço OTT de sua preferência, como "Netflix" ou "YouTube". Os hóspedes podem fazer login usando suas próprias contas e serão automaticamente desconectados no momento do check-out.
* Serviço de conteúdo sob demanda: Serviço de streaming.
** Para garantir o acesso ininterrupto ao serviço de conteúdo sob demanda, é necessário verificar os modelos de TV compatíveis e a disponibilidade do PMS (Sistema de gerenciamento de propriedades). Além disso, como pode haver países onde o serviço de conteúdo sob demanda não é fornecido, entre em contato com o escritório de vendas local para obter mais detalhes.
Integração de serviços externos
O LG Pro:Centric Cloud se integra perfeitamente a provedores de serviços de terceiros para levar uma série de soluções diretamente aos quartos dos hóspedes, incluindo o "Serviço de viagem GYG (Get Your Guide)". Este serviço permite que os hóspedes acessem uma variedade de pacotes turísticos locais e programas de excursões por meio das TVs nos quartos, permitindo que eles descubram informações e façam compras* no conforto de seus quartos. Além disso, a solução pode ser vinculada a serviços externos, como informações meteorológicas e detalhes de voos**, permitindo que os hóspedes acessem essas informações convenientemente na TV.
* As compras podem ser feitas pelo telefone do hóspede por meio da verificação do código QR na TV para acessar os links de compra. ** Observação: é necessário pagar uma taxa separada para o uso do serviço de informações de voo.
Monitoramento
Ao operar um hotel, é fundamental monitorar o status do quarto e as solicitações de serviço dos clientes em tempo real. Ao utilizar o LG Pro:Centric Cloud, os hotéis podem monitorar facilmente os aspectos essenciais do hotel por meio do gerenciador de quartos e dos recursos do painel.
Controle remoto
Com uma conexão de rede, o usuário pode operar os dispositivos em qualquer lugar e a qualquer momento através da solução em nuvem. Assim, tipos amplamente distribuídos de displays de sinalização digital podem ser controlados a partir de um único local, tornando o processo de gerenciamento de displays eficiente e conveniente.
Painel
O LG Pro:Centric Cloud fornece um painel de controle abrangente que oferece informações valiosas para uma gestão eficiente do hotel. Isso inclui detalhes sobre dispositivos licenciados, conectividade de rede e dados relacionados ao quarto, como taxas de ocupação atuais e utilização diária do quarto. A interface intuitiva do painel facilita o acesso e a interpretação dos dados essenciais necessários para operações hoteleiras com êxito.
Visualizador de dados
O LG Pro:Centric Cloud oferece um visualizador de dados abrangente que permite que os hoteleiros acessem informações valiosas por meio de vários painéis. Isso permite que eles executem suas operações com mais eficiência e tomem decisões informadas com base nas preferências dos hóspedes. Por exemplo, os hotéis podem analisar os padrões individuais de visualização de TV dos hóspedes para obter insights sobre seus comportamentos e preferências, como a duração da estadia no quarto e os canais preferidos. Essas informações podem ser utilizadas para fornecer sugestões personalizadas ou reorganizar as ofertas de canais, melhorando, em última análise, a experiência geral dos hóspedes. Além disso, os hoteleiros podem monitorar os status de aviso e resolver prontamente qualquer problema com o dispositivo para garantir operações tranquilas. Com o visualizador de dados, dados significativos são coletados e os hotéis podem analisar os dados por conta própria para obter insights valiosos, que podem melhorar a experiência dos hóspedes.