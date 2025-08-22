We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
O LG SuperSign Cloud é uma solução abrangente baseada na nuvem para a gestão integrada de sinalização digital*. Com base na Internet, esta solução em nuvem permite aos usuários controlar vários monitores remotamente e simultaneamente, a qualquer hora e em qualquer lugar, sem restrições de tempo e localização**.
* Aplicável a modelos com webOS 4.0 ou superior e dispositivos equipados com a Tela Virtual ou nos quais o SuperSign Cloud Player esteja instalado. O “SuperSign Cloud Player” será fornecido juntamente com o arquivo de instalação após a compra da licença do LG SuperSign Cloud. (A aplicabilidade da solução pode variar de acordo com o produto. Verifique com o seu representante de vendas local para confirmação.) ** Como o LG SuperSign Cloud é uma solução baseada em nuvem, ele pode ser afetado pelas condições da rede.
Controle remoto
Com uma conexão de rede, o usuário pode operar os dispositivos em qualquer lugar e a qualquer momento através da solução em nuvem. Assim, tipos amplamente distribuídos de displays de sinalização digital podem ser controlados a partir de um único local, tornando o processo de gerenciamento de displays eficiente e conveniente.
Escalabilidade e menor TCO*
As soluções em nuvem, baseadas na Internet, ajudam a reduzir os custos iniciais, eliminando a necessidade de servidores físicos separados e oferecem flexibilidade para expandir as licenças de assinatura de acordo com o crescimento dos negócios.
*TCO = Custo total de propriedade
Principais recursos do LG SuperSign Cloud
Gerenciamento de conteúdo
Com o LG SuperSign Cloud, as empresas podem reduzir o tempo gasto na agregação de fontes separadas para a criação de conteúdo. O LG SuperSign Cloud oferece vários recursos de gerenciamento de conteúdo com funções de edição flexíveis para facilitar a criação e distribuição de conteúdo.
Criação de conteúdo
Os usuários podem criar conteúdo usando vários tipos de modelos adaptados a cada espaço e adicionar widgets como data, hora, clima e muito mais. De forma mais eficiente, o LG SuperSign Cloud oferece uma interface de arrastar e soltar, proporcionando aos usuários a flexibilidade de criar conteúdo com mais facilidade do que nunca.
Geração de imagens por IA, IA GENERATIVA
Crie automaticamente imagens de IA com base em um prompt.
Esse recurso de IA também permite editar e redimensionar as imagens.
Distribuição de conteúdo
É fácil utilizar os recursos de distribuição de conteúdo do LG SuperSign Cloud. Com várias funções fáceis de usar, o usuário pode criar e gerenciar convenientemente programações de distribuição de conteúdo na hora desejada.
Videowall
O recurso de Videowall do LG SuperSign Cloud simplifica o gerenciamento com vários modos de sincronização, permitindo a operação como um display expansivo ou quatro independentes. Assim, os usuários podem monitorar e controlar remotamente sua videowall para gerenciar as configurações de energia e a reprodução de conteúdo.
Parceiros de conteúdo profissional
Os recursos de parceiros de conteúdo profissional são fornecidos com os “Serviços adicionais”.
* Esses recursos podem ser utilizados com uma assinatura adicional.
Conteúdo do design
(DsMenu / PosterMyWall)
Criar um cardápio ou um cartaz promocional para cada loja pode ser um desafio. Com os modelos e funções de edição do DsMenu e do PosterMyWall, os usuários podem criar conteúdo de forma rápida e fácil.
Conteúdo artístico
(ArtPlayer)
O ArtPlayer é um serviço que ajuda a melhorar a atmosfera de espaços específicos, fornecendo uma gama diversificada e sofisticada de conteúdos artísticos adequados a vários ambientes, tais como escritórios, lobbies de hotéis e restaurantes. Isso permite que os usuários transformem o ambiente do espaço desejado de maneira mais bonita, fácil e conveniente.
Música de fundo
(Wantreez Music)
A “Wantreez Music” oferece vários tipos de listas de reprodução de música com base na indústria, gênero e artistas. Com a música fornecida pela “Wantreez Music”, os usuários podem reproduzir as playlists desejadas em seus displays sem se preocupar com riscos legais relacionados aos direitos autorais das músicas.
Infoentretenimento
(Screenfeed)
Fornece notícias, previsão do tempo, esportes, informações financeiras e muito mais para manter as telas atualizadas e mais valiosas para os espectadores.
Medição da audiência
(SpaceVision / FastSensor)
A tecnologia de IA da SpaceVision fornece uma visão detalhada do movimento dos clientes, incluindo informações demográficas como idade e sexo. Isso permite reproduzir conteúdo relevante para as informações do público com base em IA de visão computacional. O “FastSensor” é uma plataforma de análise comportamental baseada em inteligência artificial. Ele captura informações detalhadas sobre as interações dos clientes, desde o tráfego de pessoas até os padrões de jornada, permitindo que as marcas otimizem o engajamento, o merchandising, o marketing, as vendas e as operações.
Art Lounge
Crie uma atmosfera que valorize cada espaço com várias coleções de arte. Com o recurso Art Lounge, especializado em vários temas de coleções de arte, os usuários podem selecionar facilmente as obras de arte desejadas e distribuí-las em seus displays de sinalização digital através do LG SuperSign Cloud.
Gerenciamento de dispositivos
Com os menus “Home” e “Analytics” exibidos no LG SuperSign Cloud, os usuários podem verificar de forma simples e fácil informações detalhadas sobre o uso do armazenamento de conteúdo e o status do dispositivo.
Início
Acesse facilmente dados valiosos e utilize o acesso rápido para maior comodidade.
Analytics
Vários relatórios sobre o status do dispositivo e dados de uso do conteúdo podem ser fornecidos. Com base nessas informações, o usuário pode obter insights sobre como melhorar o atendimento ao cliente e gerenciar os negócios com mais eficiência.
Controle de vários dispositivos
Todos os dispositivos conectados ao LG SuperSign Cloud estão listados na guia [device]. Ele permite que o usuário visualize rapidamente informações detalhadas, como miniaturas de displays, nomes de modelos e endereços IP. Além disso, o usuário pode controlar os dispositivos com opções de controle avançado ou um “controlador rápido” para modificar facilmente as configurações mais utilizadas.
Dispositivos compatíveis
O LG SuperSign Cloud é compatível com o LG Signage suportado pelo webOS 4.0 e superior, bem como com vários sistemas operacionais (Android, Windows OS),
e fornece uma tela virtual (Web player) que permite publicar o conteúdo em qualquer dispositivo que execute um navegador da Web.
1) Para utilizar o “Multi OS”, é necessário instalar o SuperSign Cloud Player antes da utilização. 2) A aplicabilidade da solução pode variar de acordo com o produto. Verifique com o seu representante de vendas local para confirmação. 3) O usuário pode publicar conteúdo nos dispositivos oferecidos com um navegador da web por meio de uma tela virtual baseada em um Web player.