On-premise-Solution-banner

* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

LG Pro:Centric Software



Soluções profissionais redefinem a experiência dos hóspedes no setor de hospitalidade, impulsionadas pela tecnologia Pro:Centric da LG.

LG Pro:Centric Direct

Um sistema de gerenciamento de conteúdo para hotéis compatível com ferramentas de edição simples e que oferece várias soluções.

LG Pro:Centric V

Um sistema de gerenciamento de conteúdo para hotéis projetado especificamente para a infraestrutura de RF, permitindo que o hotel forneça informações com mais eficiência.

Software LG SuperSign


O LG SuperSign é uma solução de software abrangente e indispensável para o gerenciamento integrado de sinalização digital. O LG SuperSign simplifica a criação e a distribuição de conteúdo, bem como o monitoramento e o controle centralizados, ajudando sua empresa a poupar tempo e a operar com mais eficiência em vários locais.

LG SuperSign CMS

Uma solução de software definitiva para o setor que oferece recursos versáteis de gerenciamento de conteúdo e usabilidade aprimorada.

LG SuperSign Control+

Uma solução que fornece recursos de controle remoto e monitoramento otimizados para o webOS Signage da LG.

LG SuperSign WB

Software de calibração de balanço de branco para painel de vídeo. Suporte para calibração de sensor (básica) e calibração de DSLR (opcional).

