LG Pro:Centric Software
Soluções profissionais redefinem a experiência dos hóspedes no setor de hospitalidade, impulsionadas pela tecnologia Pro:Centric da LG.
LG Pro:Centric Direct
Um sistema de gerenciamento de conteúdo para hotéis compatível com ferramentas de edição simples e que oferece várias soluções.
Software LG SuperSign
O LG SuperSign é uma solução de software abrangente e indispensável para o gerenciamento integrado de sinalização digital. O LG SuperSign simplifica a criação e a distribuição de conteúdo, bem como o monitoramento e o controle centralizados, ajudando sua empresa a poupar tempo e a operar com mais eficiência em vários locais.
LG SuperSign CMS
Uma solução de software definitiva para o setor que oferece recursos versáteis de gerenciamento de conteúdo e usabilidade aprimorada.
LG SuperSign Control+
Uma solução que fornece recursos de controle remoto e monitoramento otimizados para o webOS Signage da LG.