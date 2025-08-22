About Cookies on This Site

Ele exibe um espaço virtual no qual vários tipos de sinalização, como grandes visores de LED, visores voltados para janelas e visores de estrutura aberta, estão sendo utilizados.

* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

A ferramenta essencial para
gerenciar seu conteúdo e dispositivos sem esforço

O LG SuperSign CMS é uma solução completa para gerenciamento de conteúdo que simplifica o processo com sua ampla gama de recursos. Com o LG SuperSign CMS, os usuários podem criar, editar e agendar conteúdo com facilidade e distribuí-lo em uma variedade de dispositivos LG. Além disso, o LG SuperSign CMS pode monitorar e controlar dispositivos nos quais está instalado, permitindo o gerenciamento e a resolução centralizados de problemas.

Representação de uma cena dentro de uma loja de varejo na qual a sinalização foi implementada.

Criação de conteúdo, Editor, Modelo, Distribuição de conteúdo externo, Vários canais, Gerenciamento de dispositivos sincronizados de painel de vídeo de parede, Monitoramento, Controle de recursos adicionais, Compatibilidade, Conectividade, Sustentabilidade

Criação de conteúdo

O LG SuperSign CMS, incluindo um editor de conteúdo fácil de usar, ajuda os usuários a criar conteúdo de sinalização digital facilmente. Com o editor e os modelos personalizáveis projetados para vários setores, as empresas podem criar e atualizar conteúdo de sinalização dinâmico com rapidez. A solução também permite a importação de conteúdo externo de serviços de streaming, vídeos e páginas da Web, oferecendo às empresas uma ampla gama de opções para criar e exibir conteúdo relevante. Seja exibindo painéis de menu, promoções ou atualizações de notícias, o LG SuperSign CMS facilita a criação e o gerenciamento de conteúdo envolvente para visores de sinalização digital.

Homem criando conteúdo para a sinalização. A tela do monitor exibe uma lista do conteúdo gerado, enquanto um editor para criação de conteúdo em uma tela maior também é apresentado. Ambas as telas fornecem visualizações genuínas acessíveis dentro da solução.

Editor de conteúdo fácil de usar

Os usuários podem criar e atualizar rapidamente o conteúdo para sua sinalização digital. Com uma interface amigável e uma ampla gama de opções de personalização, o editor de conteúdo permite que você crie, edite e gerencie conteúdo envolvente com facilidade para seus visores de sinalização digital. Quer seja você um designer experiente ou um novato em sinalização digital, o editor de conteúdo fornece as ferramentas para criar exibições impactantes e eficientes que cativam o público e geram resultados.

Modelos personalizáveis

Crie conteúdo específico do setor com facilidade. Vários modelos são oferecidos para conveniência do usuário, categorizados por setor ou finalidade, incluindo layouts básicos, bares/restaurantes, compras, hotéis, informações, transporte e hospitais.

Integração de conteúdo externo

Para conteúdos produzidos e armazenados externamente e para importação de conteúdo externo, o sistema inclui um recurso de vídeo e streaming na Web, que permite a reprodução de conteúdo de streaming em tempo real por meio de endereços da Web de transmissão de imagem, áudio e vídeo.

* O LG SuperSign CMS fornece um serviço que funciona com conteúdo externo (streaming, página da Web, vídeo da Web etc.), e o conteúdo externo não está incluído na solução.

Distribuição de conteúdo

O recurso de distribuição de conteúdo não apenas simplifica o processo de compartilhamento de conteúdo, mas também permite que os usuários registrem o conteúdo criado por meio do editor na sinalização e o propaguem facilmente para os visores vinculados à solução. Com esta função, os usuários podem criar agendas que incluem vários itens de conteúdo e distribuí-los para os visores designados. É possível definir as programações detalhadas dos visores com antecedência para reprodução recorrente ou única, indicando horários, dias ou dias da semana específicos.

Ele mostra o uso de produtos de sinalização e a tela real do LG SuperSign CMS em um laptop.

Distribuição multicanal

O recurso de distribuição multicanal é uma ferramenta avançada que simplifica o processo de alteração de conteúdo em um visor. Com esse recurso, os usuários podem definir conteúdos diferentes para cada canal e alternar facilmente entre os canais para ajustar o conteúdo exibido. Essa flexibilidade permite que os usuários criem uma experiência verdadeiramente dinâmica e envolvente para seu público, com a capacidade de exibir uma variedade de conteúdo em um único visor.

Esse recurso abrange a pré-implantação de conteúdo distinto para canais individuais, permitindo a alteração do conteúdo por meio de trocas de canal usando um controle remoto. Na mesma tela de sinalização do espaço, a imagem da esquerda exibe conteúdo de arte sendo reproduzido no Canal 1, enquanto a imagem da direita mostra uma mensagem de boas-vindas no Canal 2. O LG SuperSign CMS facilita o controle fácil de ambos os canais por meio de um controle remoto. O número de canais disponíveis varia entre as diferentes versões do webOS.

Sincronização simplificada do painel de vídeo de parede

A sincronização simples de mídia é outro recurso que permite que um visor de tela grande seja facilmente dividido em painéis separados com vídeos diferentes, sem a necessidade de uma divisão de vídeo demorada. Isso reduz efetivamente o longo processo de edição e codificação de conteúdo para painéis de vídeo. Agora, tudo o que os usuários precisam fazer é selecionar o vídeo a ser reproduzido e especificar a área de exibição para cada parte da sinalização.

Isso destaca um recurso aplicável a painéis de vídeo, ilustrado por meio de um exemplo de configuração 2 por 2. No passado, reproduzir conteúdo perfeitamente em um visor grande e completo exigia a criação de vídeos para cada tela. No entanto, o recurso Simple Media Sync simplifica este processo. É necessário designar áreas específicas do vídeo original para serem reproduzidas em telas individuais, tornando a sincronização e a exibição do conteúdo muito mais tranquilas.

Gerenciamento de dispositivos

O LG SuperSign CMS oferece um recurso eficiente de gerenciamento de dispositivos que permite aos administradores monitorar e controlar vários dispositivos de sinalização digital remotamente de um único local. Esse recurso permite a rápida identificação e solução de problemas, bem como ajustes de configurações como volume e brilho, garantindo que todos os visores estejam funcionando corretamente e exibindo o conteúdo pretendido.

Esta imagem ilustra a alteração das configurações da sinalização instalada. A imagem à esquerda mostra a capacidade de detectar erros na tela, ajustar o volume e controlar o brilho. A imagem à direita mostra como os administradores podem gerenciar remotamente a sinalização sem a necessidade de visitas no local quando surgem problemas.

Monitoramento

O recurso de monitoramento fornece acompanhamento em tempo real do conteúdo da sinalização, o que é essencial para garantir o bom funcionamento de todos os dispositivos conectados. Os dispositivos vinculados à solução podem ser exibidos em formato de lista ou mapa, fornecendo uma visão geral do status de todos os dispositivos conectados.

Controle

O recurso de controle permite que os usuários ajustem as configurações de qualquer sinalização registrada com apenas alguns cliques. Os usuários podem alterar facilmente o conteúdo exibido e outras configurações, garantindo que os visores de sinalização digital estejam sempre atualizados e exibindo o conteúdo correto.

Solução unificada

O LG SuperSign CMS é uma solução de gerenciamento de sinalização digital otimizada para todos os visores de sinalização da LG. Qualquer conteúdo criado pelo LG SuperSign CMS pode ser utilizado independentemente dos tipos de visor. Isso significa que o LG SuperSign CMS pode conectar e gerenciar perfeitamente diferentes tipos de sinalização digital (alto brilho, painel de vídeo, LED etc.) usando um único servidor, tornando-se uma solução versátil para administradores de sistema.

Exibição de vários tipos de sinalização, incluindo grandes telas de LEDs para áreas externas, visores voltados para janelas, sinalização sensível ao toque e sinalização de alto brilho. Embora diferentes tipos de sinalização possam exigir diferentes soluções de gerenciamento, o uso do LG SuperSign CMS permite a gestão simultânea de vários tipos de produtos de sinalização LG por meio de uma única solução.

Conectividade do banco de dados externo

O LG SuperSign CMS pode se conectar a bancos de dados externos, permitindo que dados em tempo real sejam exibidos em conjunto com o conteúdo do SuperSign. Esse recurso é particularmente útil para exibir informações como condições climáticas ou atualizações de status de voos, que podem ser alteradas automaticamente e exibidas em tempo real.

Ao integrar-se com servidores de voo ou meteorológicos, o LG SuperSign CMS pode alterar dinamicamente o conteúdo exibido. A sinalização do aeroporto que apresenta informações sobre voos e anúncios adaptados às condições climáticas é exibida lado a lado. Em dias ensolarados, anúncios de protetor solar são exibidos, enquanto anúncios de café quente são exibidos em dias chuvosos.

* O LG SuperSign CMS fornece serviços vinculados a dados externos (Excel, XML, Json etc.), e os dados externos não estão incluídos na solução.

Consumo de energia otimizado

O nível de brilho dos visores de sinalização digital é um fator importante na determinação do seu consumo de energia. O LG SuperSign CMS oferece controle prático para vários dispositivos, incluindo programação de brilho, o que ajuda a otimizar o consumo de energia.

Ao utilizar o LG SuperSign CMS, o brilho da sinalização pode ser ajustado com base nas condições de iluminação externa para otimizar o consumo de energia. O recurso de agendamento é utilizado para ajustar o brilho, mantendo o brilho máximo às 14h e reduzindo-o gradualmente à medida que anoitece por volta das 18h. A imagem também ilustra que a alimentação pode ser desligada às 2h da manhã.