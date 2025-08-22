We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Melhore a experiência de hospitalidade
O LG Pro:Centric Direct é uma solução avançada de gerenciamento de conteúdo desenvolvida especificamente para o setor de hospitalidade. Seu design flexível e dimensionável permite que as empresas gerenciem e supervisionem facilmente suas redes de TV a partir de um local centralizado, proporcionando aos hóspedes e clientes uma experiência de visualização personalizada, interativa e envolvente.
Ao usar o LG Pro:Centric Direct, hotéis, resorts e outras empresas podem personalizar e marcar suas TVs com seus próprios logotipos, gráficos e mensagens, além de oferecer aos hóspedes acesso a uma variedade de serviços interativos, como serviço de quarto, atualizações meteorológicas e informações sobre o hotel.
As empresas de SI podem monitorar remotamente o status da operação do equipamento para minimizar a necessidade de visitas diretas aos quartos dos hóspedes. O gerenciamento de dispositivos, como atualizações de firmware, também pode ser feito com facilidade.
Os hotéis podem obter dados valiosos relacionados ao perfil de uso do cliente, fornecendo percepções para operações eficientes. Além disso, a criação fácil de conteúdo e a publicidade personalizada podem levar ao aumento das vendas.
Gerenciamento de conteúdo
O LG Pro:Centric Direct oferece uma solução abrangente de gerenciamento de conteúdo para o setor de hospitalidade que permite às empresas operar com eficiência vários conteúdos reproduzidos na TV do hotel. Ao usar o LG Pro:Centric Direct, as empresas podem criar e distribuir facilmente conteúdo personalizado, como informações sobre eventos, instalações e guias de hotéis, por meio da página de boas-vindas e outros canais informativos.
Editor
Com o editor do LG Pro:Centric Direct, as empresas podem facilmente criar conteúdo informativo para clientes por meio de sua TV comercial. Isso inclui páginas de boas-vindas, informações sobre eventos e guias de instalações. O editor permite a personalização de fontes, imagens, textos e links, e as empresas podem criar modelos que expressem sua identidade e singularidade.
Modelo de design gratuito
Ofereça 3 modelos de design diferentes e gratuitos que as empresas possam modificar para criar seu próprio conteúdo. Isso pode poupá-las do estresse e do tempo de criar conteúdo do zero.
Ferramentas de publicidade
Permite que empresas adicionem ferramentas de publicidade, como banners de anúncios, tickets e códigos QR, em locais desejados na TV. Essas mensagens publicitárias podem ser criadas como imagens ou texto, e as empresas podem programá-las para serem exibidas nos horários mais eficazes.
Gerenciamento de canais de TV
Permite que empresas, como hotéis, definam canais de TV padrão com base na classe da acomodação ou no grupo designado. O sistema permite salvar e fazer backup das informações do canal no servidor, que podem ser carregadas e configuradas posteriormente, conforme necessário.
Gestão eficiente de grupos e remota
Gerencie seus quartos de hotel com eficiência e forneça serviços personalizados para aumentar a satisfação dos hóspedes com nossas funções de gerenciamento de grupo e remoto. O LG Pro:Centric Direct orienta os hoteleiros a agrupar quartos e gerenciá-los de forma diferente com base na classificação dos hóspedes ou na finalidade da visita. Por meio da rede IP, os gerentes de hotéis podem enviar mensagens e avisos personalizados para grupos selecionados, fornecer atualizações de firmware, definir a imagem inicial e ligar/desligar a TV em todos os quartos. Isso aumenta a eficiência da gestão e a satisfação dos hóspedes, fornecendo informações úteis e economizando tempo para a equipe do hotel.
Gestão de grupo
O LG Pro:Centric Direct facilita para os gerentes de hotéis agrupar quartos e gerenciá-los com base na classificação do hóspede ou na finalidade da visita. Isso permite que eles forneçam serviços como publicidade, canais de TV e envio de mensagens otimizados para cada grupo, proporcionando assim mais valor aos clientes com conteúdo diferenciado.
Mensagem e notificação direcionadas
Com o gerenciamento de grupos, os hotéis podem facilmente enviar mensagens personalizadas para hóspedes selecionados, bem como anunciar por meio de legendas ou banners. Além disso, os tickets podem ser exibidos em intervalos específicos em todos os quartos de hóspedes ou em quartos selecionados.
Monitoramento
Nosso painel fornece uma visão abrangente do sistema de TV do hotel, exibindo informações importantes, como números de quartos, números de série da TV, endereços IP e versões de firmware. Com essas informações, os gerentes de hotéis podem monitorar facilmente a ocupação dos quartos e o uso dos canais para garantir a melhor experiência possível aos hóspedes.
Gerenciamento remoto
As atualizações de firmware, a imagem inicial e as configurações de TV podem ser definidas remotamente sem precisar visitar a sala, melhorando a eficiência e economizando tempo.
Mapeamento automático de quartos
Ele registra automaticamente o ambiente de configuração necessário para que a TV se comunique com o servidor e utilize o serviço interativo durante a primeira instalação, economizando tempo e esforço na entrada manual dos números de série da sala.
Experiência do usuário aprimorada
Vários hotéis estão tomando medidas proativas para aumentar a conveniência de seus hóspedes durante a estadia. Estas considerações se estendem aos quartos de hóspedes, e vários fatores são levados em conta para melhorar a experiência do cliente. Neste sentido, o LG Pro:Centric Direct permite que os hóspedes desfrutem de uma experiência de usuário aprimorada por meio da TV no quarto. Vamos explorar como o LG Pro:Centric Direct aumenta a satisfação do cliente e oferece um entretenimento aprimorado no quarto.
* Serviços OTT
Com o LG Pro:Centric Direct, os hotéis podem oferecer aos hóspedes o serviço OTT preferido, como Netflix ou YouTube. Os hóspedes devem fazer login com sua própria conta e serão desconectados automaticamente no checkout.
* Serviços OTT: Serviço de mídia Over-the-Top
** Para garantir acesso contínuo ao serviço OTT, é necessário verificar os modelos de TV compatíveis e a disponibilidade do PMS (Property Management System, Sistema de Gerenciamento de Propriedades). Além disso, observe que pode haver países onde o serviço OTT não é fornecido, portanto, entre em contato com o escritório de vendas local para obter mais detalhes.
Código QR
Os códigos QR podem ser utilizados para criar vários cenários de uso. Os proprietários de empresas podem levar os usuários a uma página da Web específica ou conectá-los a uma rede Wi-Fi. Os códigos QR também permitem que os hóspedes acessem informações mais detalhadas em seus smartphones, melhorando assim a conveniência do cliente.
Integração de serviços adicionais
Os hóspedes podem acessar uma ampla variedade de informações através da TV. Por meio do serviço de viagens, os hóspedes podem explorar e comprar produtos turísticos registrados. Além disso, a TV pode ser conectada a serviços externos para fornecer atualizações meteorológicas e informações de voos.
Serviço de 1 clique
O serviço de 1 clique melhora o conforto dos hóspedes e a eficiência da gestão. Ao clicar no botão de serviço da tela com um controle remoto, os hóspedes podem solicitar uma variedade de serviços, como serviço de quarto, limpeza de quarto e serviço de lavanderia.
Centro de entretenimento pessoal
Agora os hóspedes podem desfrutar de uma estadia mais relaxante e agradável com nossos recursos de entretenimento especializados. Com o LG Pro:Centric Direct, os hóspedes podem compartilhar sua própria programação nas TVs do quarto, tornando a experiência de entretenimento mais prática e agradável. Além disso, a segurança das informações pessoais é garantida, pois os hóspedes são desconectados automaticamente no checkout, proporcionando tranquilidade durante a estadia.
AirPlay
O LG Pro:Centric Direct oferece compatibilidade com AirPlay*, permitindo que usuários do iPhone e do iPad acessem facilmente o conteúdo em seus quartos de maneira simples e segura. Este novo recurso oferece conectividade perfeita e opções de entretenimento personalizadas para cada hóspede.
* O suporte está disponível para versões do iOS 17.3 e superiores.
Sistema de gerenciamento de propriedades locais
A limpeza de credenciais é um recurso prático que desconecta os usuários automaticamente dos serviços OTT no momento do checkout. Para oferecer este serviço, é essencial a integração com um PMS que gerencie as soluções de hospitalidade e o período de estadia. No entanto, os hotéis podem fornecer o mesmo serviço sem esforço utilizando o recurso PMS local autônomo do LG Pro:Centric Direct.
Visualizador de dados
O LG Pro:Centric Direct fornece um painel intuitivo que permite aos hoteleiros acessar informações úteis, ajudando-os a executar suas operações com mais eficiência e a tomar melhores decisões com base nas preferências dos hóspedes. Por meio do painel, o hotel pode aprender sobre o comportamento do cliente, como por exemplo, quanto tempo os hóspedes ficam ou quais canais eles preferem, e esses dados podem ser acumulados por até 3 anos. O hotel pode analisar os dados acumulados por conta própria para entender o comportamento e as preferências dos clientes, permitindo que os hoteleiros façam sugestões adequadas ou reorganizem os canais para atender às preferências dos hóspedes.
Situação de uso
Quarto de hotel
O local mais utilizado é o Hotel. Ao utilizar soluções de redes hoteleiras locais ou globais, você pode criar e gerenciar conteúdo que represente efetivamente a identidade do hotel.
Quarto de resort
Se houver vários edifícios dentro de um resort, você poderá criar conteúdo diferente para cada edifício para fornecer as informações necessárias aos clientes e gerenciar várias TVs nos quartos com eficiência.
Cabine de navio de cruzeiro
No caso de cruzeiros, vários eventos são realizados todos os dias, então você deve ser capaz de anunciá-los às pessoas a bordo com eficácia. Você pode incentivar mais passageiros a participarem oferecendo promoções feitas especialmente para cada cabine.
Quarto de hospital
De quartos de hospitais em geral a salas VIP, você pode gerenciar as TVs nos quartos de hospitais agrupando-as por meio da solução e pode distribuir facilmente os anúncios pelas TVs.