O LG Pro:Centric Direct fornece um painel intuitivo que permite aos hoteleiros acessar informações úteis, ajudando-os a executar suas operações com mais eficiência e a tomar melhores decisões com base nas preferências dos hóspedes. Por meio do painel, o hotel pode aprender sobre o comportamento do cliente, como por exemplo, quanto tempo os hóspedes ficam ou quais canais eles preferem, e esses dados podem ser acumulados por até 3 anos. O hotel pode analisar os dados acumulados por conta própria para entender o comportamento e as preferências dos clientes, permitindo que os hoteleiros façam sugestões adequadas ou reorganizem os canais para atender às preferências dos hóspedes.