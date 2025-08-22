About Cookies on This Site

Um funcionário de uma loja com colete e capacete gesticula em direção a uma tela digital que mostra uma mulher com o texto “Funcionário do ano”. Outra pessoa, segurando uma pasta, observa a tela em uma loja moderna com prateleiras de roupas e bolsas.

* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

Solução LG SignageCare



A troca de informações por meio de telas digitais continua a crescer. Dessa forma, tornou-se mais importante do que nunca para a sua empresa fazer parcerias com especialistas capazes de fornecer respostas rápidas, profissionais e confiáveis a eventuais problemas para minimizar inconvenientes e aprimorar o gerenciamento de longo prazo dos seus monitores digitais.

*As informações sobre a “LG SignageCare Solution” estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os termos e condições podem variar de acordo com o país. Entre em contato com o departamento de vendas local da LG para obter detalhes específicos.

LG ExtendedCare

Serviço de garantia estendida para oferecer garantia mais longa e serviço de manutenção de hardware.

Saiba mais Fale conosco