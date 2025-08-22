About Cookies on This Site

Um viajante está em um saguão de aeroporto, verificando seu telefone enquanto olha para um painel digital de embarque que exibe os horários dos voos. A cena destaca o uso moderno e eficiente da sinalização para atualizações em tempo real.

* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

Promessa de tranquilidade

É claro que há muitos planos de serviço de diferentes marcas para escolher, mas estamos confiantes de que o LG ExtendedCare é aquele que realmente entende suas necessidades e facilita sua vida.

Fale conosco

O verdadeiro valor da LG começa após a compra

A garantia mais longa
traz tranquilidade

À medida que os displays digitais se tornam mais avançados, os preços também aumentam. A garantia estendida da LG ajuda a manter seu importante ativo em sua melhor condição.

Problemas resolvidos
o mais rápido possível

Nossa equipe de serviços da LG entrará em contato com você em até um dia útil*, dependendo da cobertura escolhida, minimizando assim o tempo de inatividade e fazendo com que as coisas voltem a funcionar rapidamente.

Deixe isso a cargo
de nossos especialistas

Técnicos autorizados e experientes da LG cuidarão de todos os detalhes, desde o reparo até a reinstalação.

* O próximo dia útil (NBD) pode variar de país para país. * Observe que os termos e condições podem variar de país para país. * Consulte o departamento de vendas local da LG para obter informações sobre o LG ExtendedCare.

LG ExtendedCare
presta serviços exclusivos para sua empresa

Infográfico que apresenta os recursos do LG ExtendedCare: peças certificadas, técnicos autorizados, remessa sem complicações, preços competitivos, troca no dia útil seguinte e planos de vários anos. Acompanhado por uma imagem de uma sala de controle com painéis de visualização de dados avançados.

* Observe que os termos e condições podem variar de país para país. Consulte o departamento de vendas local da LG para obter informações sobre o LG ExtendedCare.

Planos que atendem às suas necessidades

Quadro comparativo dos planos de serviço da LG: “Serviço White Glove com troca rápida”, “Serviço com troca rápida” e “Serviço de garantia estendida”. Os destaques incluem técnicos autorizados pela LG, NBD Quick Swap (troca rápida) para reduzir o tempo de inatividade e proteção estendida de até 5 anos para peças e mão de obra. Uma linha do tempo ilustrando as opções de extensão de garantia além dos 3 anos padrão.

* As informações acima são baseadas em padrões gerais. Observe que os termos e condições podem variar de país para país. * NBD : Próximo dia útil * Observe que os termos e condições podem variar de país para país. Entre em contato com o departamento de vendas local da LG para obter informações detalhadas sobre a gama de serviços.