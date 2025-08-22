We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.
Promessa de tranquilidade
É claro que há muitos planos de serviço de diferentes marcas para escolher, mas estamos confiantes de que o LG ExtendedCare é aquele que realmente entende suas necessidades e facilita sua vida.
O verdadeiro valor da LG começa após a compra
A garantia mais longa
traz tranquilidade
À medida que os displays digitais se tornam mais avançados, os preços também aumentam. A garantia estendida da LG ajuda a manter seu importante ativo em sua melhor condição.
Problemas resolvidos
o mais rápido possível
Nossa equipe de serviços da LG entrará em contato com você em até um dia útil*, dependendo da cobertura escolhida, minimizando assim o tempo de inatividade e fazendo com que as coisas voltem a funcionar rapidamente.
LG ExtendedCare
presta serviços exclusivos para sua empresa
Planos que atendem às suas necessidades
* As informações acima são baseadas em padrões gerais. Observe que os termos e condições podem variar de país para país. * NBD : Próximo dia útil * Observe que os termos e condições podem variar de país para país. Entre em contato com o departamento de vendas local da LG para obter informações detalhadas sobre a gama de serviços.