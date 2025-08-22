We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Versatilidade
O webOS Signage permite configurar de maneira flexível o tamanho do conteúdo interno ou dos displays externos, adaptando-se à intenção do usuário. O grau de flexibilidade na disposição das telas geralmente depende do local ou da finalidade da operação dos produtos de sinalização. O uso de sinalização baseada no webOS atende efetivamente a esses requisitos.
Composição de várias telas
Para atender às diversas necessidades do mercado, é essencial oferecer diferentes configurações de tela. O webOS Signage possibilita a diferenciação das áreas de exibição, permitindo arranjos variados de conteúdo e fornecendo diversas fontes de entrada de conteúdo para maior conveniência do usuário.
Multitelas com PBP/PIP
O recurso PBP (Picture-By-Picture) permite exibir múltiplas telas em um único display, enquanto o recurso PIP (Picture-In-Picture) possibilita reproduzir simultaneamente a tela principal e uma tela secundária, com diferentes opções de layout. Isso proporciona grande flexibilidade na alocação do espaço de cada fonte de conteúdo.
Multi Video Tags
O recurso Multi Video Tags oferece suporte à transmissão simultânea de várias entradas, como arquivos de mídia local, streaming de URL, entrada externa e streaming de vídeo ao vivo. Esse recurso serve para mostrar a ampla gama de atributos de vídeo que podem ser exibidos. O Multi Video Tags suporta a transmissão simultânea de várias entradas, como arquivos de mídia local, streaming de URL, entrada externa e streaming de vídeo ao vivo. Esse recurso serve para mostrar a ampla gama de atributos de vídeo que podem ser exibidos. Esse recurso serve para mostrar a ampla gama de atributos de vídeo que podem ser exibidos.
* A disponibilidade do recurso Multi Video Tags pode variar de acordo com o modelo.
Praticidade
A sinalização digital geralmente é fornecida em grandes quantidades, exigindo configurações repetitivas e demoradas. O webOS Signage oferece várias conveniências aos usuários para aliviar esse transtorno.
Disposição personalizável das telas
O webOS Signage oferece escalabilidade por meio de tamanhos de tela personalizáveis (por exemplo, 2×2, 4×6), permitindo instalações sob medida para atender a finalidades específicas, com a flexibilidade adicional de telas giratórias. Além disso, ele oferece configurações predefinidas para diferentes setores verticais, como shoppings, restaurantes de serviço rápido, transporte e educação, entre outros, cada um com seu próprio modo predefinido. Esse recurso simplifica a configuração inicial e permite configurações de vídeo versáteis para cada setor vertical.
Configuração inicial simplificada
O menu “QUICK START” contém todos os parâmetros de configurações iniciais em uma página, permitindo que você ajuste cada item em um só lugar, como idioma, rotação e fonte de entrada. Você também pode acessar outras configurações específicas facilmente clicando no botão inferior. Com todas as funções relacionadas à sinalização agregadas em “EZ SETTING”, você pode pesquisar e definir menus usados com frequência. Mesmo que você não tenha experiência, cada menu traz descrições detalhadas para facilitar o uso. É fácil configurar e obter aplicativos associados.
Gerenciamento de dispositivos
O registro de dispositivos webOS na plataforma de nuvem da LG, conhecida como LG Business Cloud, permite um gerenciamento descomplicado. Na LG Business Cloud, a personalização de configurações específicas, como o modo DPM e as configurações de servidor para sinalização, é possível e pode ser aplicada uniformemente.
* Podem ser necessárias atualizações de firmware para registrar os dispositivos webOS na LG Business Cloud.
Confiabilidade
A confiabilidade é crucial quando se trata de usar produtos de sinalização. Quando usado para fins comerciais, não só a durabilidade do hardware é importante para tempos de reprodução mais longos em comparação com displays comuns, como também a confiabilidade da reprodução do conteúdo, que não deve ser interrompida. O webOS Signage oferece vários recursos para aumentar a confiabilidade, desde a instalação até o uso propriamente dito.
SoC de alto desempenho
Baseado em um SoC (System-on-Chip) de alto desempenho, várias tarefas podem ser executadas ao mesmo tempo, proporcionando uma reprodução de conteúdo suave.
Reprodução ininterrupta de conteúdo
Na sinalização comercial, o conteúdo pode parar de ser reproduzido repentinamente devido a problemas inesperados na rede. Para reduzir as interrupções causadas por failovers, é possível ativar a reprodução automática de conteúdo alternativo.
Precisão da instalação
Se produtos de sinalização forem instalados inicialmente em um ângulo incorreto, o conteúdo exibido também será reproduzido em um ângulo incorreto no futuro. Para evitar esses erros na instalação, os produtos webOS Signage são equipados com uma ferramenta de autonivelamento para verificar os níveis horizontal e vertical durante a instalação, minimizando a possibilidade de erros.
* A disponibilidade do recurso de ferramenta de nivelamento pode variar de acordo com o modelo.
Compatibilidade
Produtos de sinalização são usados de maneira independente e em conjunto com soluções ou outros equipamentos. O webOS Signage oferece alta compatibilidade, permitindo a integração com vários hardwares e soluções.
Compatibilidade com hardware
O webOS Signage oferece recursos de espelhamento de tela por meio do recurso Miracast. Isso permite a reprodução de conteúdo por meio do espelhamento de dispositivos como smartphones e tablets no webOS Signage. Ele facilita o compartilhamento da tela em salas de reunião onde os produtos de sinalização estão instalados.
Compatibilidade com soluções
O webOS Signage é compatível não apenas com soluções desenvolvidas pela LG, como a LG Business Cloud, mas também com soluções profissionais de controle audiovisual, como a CISCO e a Crestron Connected.
Compatibilidade com linguagens de programação
O webOS Signage simplifica o desenvolvimento de aplicativos para sua plataforma, oferecendo compatibilidade com linguagens de programação como HTML, JavaScript e CSS. Além disso, o mecanismo da Web LTS (suporte de longo prazo) oferece as condições de desenvolvimento mais recentes.
Segurança
Caso a sinalização digital venha a ser exposta a hackers externos, pode haver casos de reprodução não intencional de conteúdo. Do ponto de vista comercial, esses incidentes podem ter um impacto significativo na imagem da empresa. O LG Shield adota várias medidas de segurança para atenuar os riscos associados a hackers externos.
Sistema de defesa em cinco níveis
O LG Shield vai além das medidas de segurança no nível do sistema operacional (SO). Ele emprega um sistema de defesa em cinco níveis, abrangendo servidor, aplicativo, sistema operacional, sistema (kernel) e hardware. Cada camada opera de maneira independente para oferecer ampla proteção contra várias ameaças.
Monitoramento em tempo real
A detecção de problemas de segurança em tempo real permite respostas e decisões imediatas quando surgem comportamentos problemáticos. O aumento da segurança é obtido por meio de tecnologias que oferecem proteção em tempo real e funções que registram qualquer situação problemática, reforçando as medidas gerais de segurança.
* Todos os recursos de monitoramento em tempo real estão desativados por padrão e só podem ser ativados com base na preferência do usuário.
Sistema de detecção e prevenção de intrusões (IDPS)
Ele funciona como um mecanismo de defesa robusto, dedicado a garantir a segurança de redes e sistemas por meio de um monitoramento contínuo e em tempo real.
Registro seguro de auditoria
Ele desempenha um papel fundamental na proteção de redes e sistemas contra ameaças à segurança. Esse sistema combina monitoramento em tempo real com medidas proativas para garantir mecanismos de defesa robustos contra acesso não autorizado e atividades mal-intencionadas.
Sistema de gerenciamento de ameaças à segurança
Com o LG ConnectedCare, quando fatores de risco são detectados, as informações são transmitidas ao servidor, e comandos de defesa e resposta em tempo real são enviados para o dispositivo.
* Para usar o LG ConnectedCare, é necessária uma assinatura paga separada.
Divisão em zonas de segurança
Uma maneira simples, porém eficaz, de aumentar a segurança é estabelecer zonas de segurança distintas. Esse método fortalece a segurança em três das cinco camadas: SO, sistema e hardware.
Proteção reforçada do kernel (EKP)
O kernel é fundamental para a segurança do dispositivo e a proteção dos dados. Para se defender contra ataques que tentam vazar dados críticos ou controlar remotamente o dispositivo, os principais componentes são segregados em zonas seguras distintas e reforçados por meio de monitoramento em tempo real.
Ambiente de execução confiável (TEE)
Ele separa uma área segura no dispositivo para garantir que as operações relacionadas à segurança, como o processamento de autenticação e criptografia, ocorram em um ambiente seguro, reduzindo o risco de invasão.
Certificação de segurança
O webOS demonstra um alto nível de segurança por meio de certificações externas relacionadas à segurança. Além disso, seus rigorosos processos de desenvolvimento interno garantem que a segurança seja integrada em todas as etapas, proporcionando uma experiência de usuário segura e confiável.
CC EAL2
Baseado na plataforma webOS 6.0, obteve a certificação EAL2 do Common Criteria (ISO/IEC 15408).
LG-SDL
A LG estabeleceu um processo interno de desenvolvimento de software (LG-SDL: Secure Development Lifecycle) para desenvolver softwares seguros para todos os produtos da LG Electronics.
Uma vida melhor para todos
O webOS Signage é um display com baixo consumo de energia, equipado com um recurso avançado de redução do consumo de energia. Alguns produtos webOS receberam certificações da Carbon Trust e da EPEAT.
Gerenciamento eficiente de energia
O brilho da tela dos produtos webOS é ajustado automaticamente de acordo com as condições de luz ambiente, garantindo um gerenciamento de energia otimizado. Em ambientes com pouca luz, o brilho diminui, graças ao sensor de brilho automático. Esse recurso integrado melhora o gerenciamento de energia, adaptando dinamicamente o brilho do display de sinalização aos níveis de luz externa.
Certificações ambientais
Desde 2022, alguns produtos webOS foram certificados como “CO2 Measured” pela Carbon Trust e estão a caminho para obter a certificação ainda mais alta: “Reducing CO2”. Alinhando-se a esse compromisso, alguns dispositivos webOS Signage receberam o prêmio EPEAT Bronze, que reconhece um impacto ambiental reduzido em todo o ciclo de vida do produto, desde a fabricação até o descarte no fim da vida útil.
* A gama de certificações pode variar de acordo com o produto.