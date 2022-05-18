Em sua essência, a ventilação tem o objetivo de remover CO2 e outros poluentes gasosos que não podem ser removidos apenas com um purificador de ar.





No entanto, para reduzir a perda de energia, tecnologias modernas de construção foram desenvolvidas para melhorar a estanqueidade. Infelizmente, esse recurso sufoca ainda mais a circulação de ar saudável, aumentando ainda mais a necessidade de um Sistema de ventilação mecânica.



Como em qualquer elemento de climatização, o projeto de ventilação, seja como sistema autônomo ou como parte de uma solução, deve atender às necessidades dos ocupantes de um determinado edifício, e para isso, uma variedade de modelos foi projetada para atender ao conjunto de especificações. Pesquisas mostraram que unidades de ventilação individuais direcionadas a áreas específicas dentro de um edifício, são a melhor maneira de promover ventilação sem aumentar o risco de disseminação de patógenos.



A recirculação do ar com AHUs (unidades de tratamento de ar) e dutos permite que patógenos infecciosos e poluentes se disseminem para outras áreas de uma edificação. Portanto, as diretrizes ASHRAE e REHVA recomendam que os sistemas HVAC sejam adaptados com ventilação personalizada que forneça exaustão local de zonas contaminadas para evitar a propagação de infecções. Esses sistemas evitam a recirculação de ar e fornecem ar externo fresco e altamente filtrado para os ocupantes.