About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Solução Multi Inverter e Cassete 1-via em Apartamento Duplex

HVACBlog27/04/2022

Compartilhe este conteúdo.

Solução Multi Inverter e Cassete 1-via em Apartamento Duplex

Neste apartamento duplex de 130 metros quadrados, a paisagem do entorno foi o ponto de partida para o projeto de interiores. Conforme explicam Mariana Luccisano e Henrique Feitosa, do Studio Conceptus Arquitetura, um dos desejos dos clientes era contemplar o pôr do sol pela ampla varanda. Assim, o espaço ganhou bancos em marcenaria e jardineiras com paisagismo alto, que revelam um cantinho aconchegante para o descanso ao fim do dia.

2-imagem-apartamento-duplex-v2

Com estilo rústico chic inspirado em Tulum, no México, o imóvel tem uma área social ampla e integrada, na qual as formas fluidas se destacam. Além da luminosidade natural, o projeto luminotécnico foi pensado para oferecer conforto e funcionalidade. Já o aconchego é valorizado a partir das texturas naturais, como madeira, palha, forro de dendê, linho e biriba de eucalipto. E o toque de cor fica aparece nas decorações e nas cadeiras do jantar.

2-imagem-apartamento-duplex-v2

Soluções que aliam funcionalidade e conforto

Por se tratar de um ambiente com dimensões generosas, os profissionais utilizaram dois Cassetes de 1-Via Multi Split, da LG. Com 12.000 BTUs cada, os equipamentos estão embutidos no forro de gesso e não interferem no visual. Estrategicamente localizados, eles garantem a temperatura perfeita em todos os momentos. Para compor o living integrado com a cozinha, os móveis contemporâneos contrastam com a mesa de jantar em madeira de demolição. No estar, o sofá com formato curvilíneo revela um toque de modernidade em tom de cinza.

4-imagem-apartamento-duplex-v2

Ao chegar na área íntima, as texturas naturais seguem presentes. Na suíte, a surpresa fica por conta da sala de banho unificada ao dormitório, com forro e paredes revestidos com marcenaria.

5-imagem-apartamento-duplex-v2

Os espelhos têm formato orgânico e agregam movimento, enquanto a ampla varanda abrilhanta o ambiente com a iluminação natural. Os dois Cassetes de 1-Via Multi Split 12.000 BTUs, da LG, foram envelopados de preto pelos profissionais e combinam com as luminárias embutidas no teto.

6-imagem-apartamento-duplex-v2

Arquitetos

Studio Conceptus Arquitetura:

 

Fundado em 2010 por Mariana Luccisano e Henrique Feitosa, o Studio Conceptus Arquitetura (@studioconceptus) alia soluções funcionais e criativas para projetos de arquitetura de interiores em todo o Brasil. Hoje, o escritório com sede em Sorocaba (SP) tem à frente a arquiteta Mariana, que estuda a Arquitetura Emocional e a Neuroarquitetura, analisando os impactos dos ambientes sobre as emoções e as sensações de quem os habita. Além dos projetos, o escritório conta com o serviço de Produção de Ambientes, com vendas de produtos para a finalização decorativa.

7-imagem-apartamento-duplex-v2
Back to list
Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Conecte-se com LG business

Se você gostaria de receber um orçamento para um produto do seu interesse ou tiver qualquer outra dúvida, fique à vontade para me avisar.

Entre em contato conosco

Suporte para Produtos

Suporte para Produtos

Fale Conosco

Fale Conosco

Garantia Estendida

Garantia Estendida