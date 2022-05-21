Cassete 1-via: Solução Minimalista e Contemporânea

Com tons neutros e a textura da madeira que aquece os ambientes, esta área social inspira os bons momentos vividos pela família. O layout do ambiente e a escolha dos materiais também valoriza o conforto dos animais de estimação.

Neste charmoso apartamento localizado em São Paulo (SP), a área social foi especialmente pensada pela arquiteta Luiza Andrade, do escritório Entre Studio. O imóvel que totaliza 100 metros quadrados se destaca pelos tons neutros, enquanto a textura da madeira inspira o aconchego na rotina dos clientes. O conceito minimalista e contemporâneo ganha a cena a partir do mobiliário clean, das linhas retas e do toque de cor que surge nos detalhes.



Conforme explica a profissional, as soluções apresentadas para o projeto aliam sofisticação e funcionalidade. Pensando nos pets da família, até mesmo o layout dos ambientes, altura dos móveis e tecidos foram selecionados de acordo com essa característica. Tudo foi adaptado para proporcionar máximo conforto também aos mascotes. Com muito bom gosto e elegância na medida certa, o resultado é um lar acolhedor, repleto de personalidade, que harmoniza com o estilo de vida dos moradores.